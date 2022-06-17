TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: A'dan Z'ye her şeyi konuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, çalışma hayatı ve sorunlarla ilgili 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediklerini belirterek, "Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuştuk. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanıyla toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanı 'çalışma yapıyoruz' dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız, her şeyin farkında olduğunu söyledi" dedi.