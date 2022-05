Türk Hava Yolları 89'uncu yılını kutluyor

20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak kurulan şirketin personel sayısı; 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu. İlk filoda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alırken, yeni uçaklarla 1936'da uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı. Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı. Filosundaki uçak sayısını 52'ye, koltuk sayısını ise 845'e ulaşan şirket, 1945'te uçulan şehir sayısını 3'ten 19'a çıkardı.

İLK YURT DIŞI UÇUŞ ROTASI ATİNA

THY'nin ilk yurt dışı seferi Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de gerçekleştirildi. Şirket, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara uçuşlarına devam etti. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayılı kanunla değiştirilerek 1953'te bugünkü Türk Hava Yolları ismini aldı. THY, 1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin ve Nürnberg hatları açtı.

DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN HAVAYOLU OLDU

Kuruluşunun 89. yılında THY, uçuş ağını 128 ülkeye, 331 şehre ve 336 uçuş noktasına yükseltti. THY, yeni açtığı destinasyonlarla "dünyanın en fazla ülkesine ve uluslararası noktaya uçan hava yolu şirketlerinden biri oldu. Şirketin 248'i dar gövde, 104'ü geniş gövde ve 20'si kargo uçağı olmak üzere 372 uçaklı filoya sahip. Her geçen gün uçuş ağını genişleten havayolu şirketi 27 Mayıs'da ABD'de Seattle kentine, 1 Haziran'da Güney Sudan'da Juba'ya, 7 Haziran'da Özbekistan'daki Buhara'ya, 11 Haziran'da ise Karadağ'da Tivat uçuş başlatacak.

"BİR ASRA YAKLAŞAN YOLCULUĞU HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Havayolu şirketinin 89'ncu kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, " Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Ortaklığımızın 89 yıl önce başlayan yolculuğu bugün bizlerle birlikte hiç ara vermeden ve ivmelenerek devam ediyor. 5 uçaklık mütevazı bir filo ve sadece 28 koltuk kapasitesiyle başlayan hikâyemiz, bugün 370’ten fazla uçağa sahip bir filoyla dünyanın her köşesinde sürüyor. Bu hikâyenin asıl kahramanları ise şüphesiz Ortalığımızı ülkemizin gururu yapan, bu 89 yıl boyunca her koşulda ve durumda hizmet etmek için çalışan Türk Hava Yolları ailesi. Tarihimizin de gösterdiği üzere her daim ülkemizin ve milletimizin yanında olan Ortaklığımız, yolcularımıza hizmette gösterdiğimiz kusursuzlukla da sayısız ödüle layık görüldü. Bugün izleyicilerle buluşacak yeni reklam filmimiz, yakın tarihimizden yola çıkarak Ortaklığımızın insanlarımızın gönlünde yer edişinin gurur dolu anlarını merkezine alıyor. Bu yolculuğumuzda en çok gurur duyduğumuz anlarsa birbirimizin yanında durduğumuz, markamızı daha yükseklere çıkarmak için yaptığımız fedakârlıklar. Tüm fertleriyle Türk Hava Yolları ailesi, özellikle de kabinde ve kokpitte görev yapan ve markamızı dünyanın dört bir yanında temsil eden arkadaşlarımız, pandemi koşullarında gösterdikleri özveri ve verdikleri emekleriyle gösterilecek her saygıyı, söylenecek her övgü dolu sözü hak ediyorlar. Bizler Türk Hava Yolları olarak büyük bir aileyiz. Birbirimize ve markamıza inandığımız zaman yapamayacağımız bir şey, ulaşamayacağımız bir hedef yok. Siz değerli arkadaşlarımla yakın zamanda TK FEST 2022’de buluşacak ve markamızın bir asra yaklaşan yolculuğunu hep birlikte kutlayacağız" dedi.