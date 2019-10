Birinci Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele yıllarına Türk esirlerinin esaret hikayesi

FUNDA AKOSMAN ERMAN-M. KEMAL SALLI / İSTANBUL

Mimar Sinan Üniveritesi Tarih Bölümü başkanlığında, "Birinci Dünya Savaş'ından Milli Mücadele Yıllarına Türk Esirlerinin Esaret Hikayesi" başlıklı konferansa katılım yüksekti. Muhteşem hazırlık ve sunum tüm izleyenleri hem duygulandırdı hem şok etti. Değerli katılımcıların sunumu enfesti.

Prof. Dr. Bingür Sönmez hocam Sarıkamış esirlerinin çilelerini, Rusların insanlık dışı davranışlarını , katletmelerini, tüm süreci, kendi araştırmaları ile detaylarıyla ortaya çıkarmış, kendi finanse etmiş ve tarihimize armağan etmiş, yakında kitabı da çıkıyor, bugün dinlediğim için şanslı hissettim kendimi.

Tarih bölümü başkanı, sayın Prof. Dr. Fatma Ürekli bu konferansı organize ettiği için, değerli konuşması İÇİN de çok teşekkürler ve Tarih bölümü öğretim görevlisi ayrıca Önce Vatan Gazetemiz yazarı da sayın Prof. Abdulvahap Kara hocamız da müthiş konuşmasıyla bu özel güne noktayı koydu. Şahane belgeseli hazırlayan Hayriye Savaşçıoğlunu da tebrik ediyoruz. 2 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında emek vererek araştırarak Harika bir eser ortaya çıkarmış, yakında Türk dünyası devletlerinde ve Japonya’da da gösterime girecek.

Tarihimize sahip çıkmalıyıza çok güzel bir örnek oldu bugün, hem tarih öğrencileri hem diğer davetliler ayakta alkışladı. Konferansın sunumunu tarih hocamız Sayın Dr. Işıl Tuna başarıyla gerçekleştirdi.

Sarıkamış esirlerinden şehit Ahmet beyin oğlu, Mustafa bey bizi anlatımlarıyla ağlattı, yaşananlar unutulmaz. Belgesele katkı sağlamış , kendisi de hayat boyu araştırmış, paylaşmış. Ayrıca hayatta kalan askerlerimizi yurda getiren Ümit Vapurunun doktorunun torunu Betül hanım da aramızdaydı ve savaşın ne kadar kötü olduğunu, sonrasının da çok zor olduğunu vurguladı.

Ümit gemisini yurda getirmek üzere yola çıkan Japon hükümetinin görevlendirdiği Japon’lar, Kurtuluş savaşına denk gelen zamanda, esirleri isteriz diyen Yunanlara teslim etmemiştir. Yurda, eşek adasında da aylarca kalmak zorunda kalan askerlerimiz türlü işkencelerden sonra vatana adım atar atmaz toprağı öpmüşler ve dağılıp kaybolan ailelerine bile ulaşamamış çoğu ve sürmekte olan Kurtuluş savaşına katılmışlar . Bir katliam ve bir çileli tarihe ışık tutuldu bugün , efsane yazan askerlerimizi ve sivil halkımızı anlatan tarihe katkı sağlayanlara gönülden teşekkürü borç bilirim. Bize de sizlere duyurmak, haber vermek görevi düşer. Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü değerli M Kemal Sallı muhteşem fotoğrafları ile ölümsüz kıldı bugünü çok teşekkürler.

PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ:

4-5 ay boyunca kar,

şehitlerimizin kefeni, yorganı olmuştur!…

1915 Mart Nisan aylarında Ruslar tarafından çekilmiştir Son silah Mart Nisan aylarında atılmıştır. 5 Ocakta atılmıştır. Mart Nisan yaklaşık 4-5 ay boyunca kar şehitlerimizin kefeni, yorganı olmuştur defnedilmeyi beklemişlerdir. Karların erimesiyle beraber şehitlerimiz ortaya çıkmıştır.

Şehitlerin sembolü gelinciklerdir ama Sarıkamış şehitlerinin sembolü her zaman kardelenler olmuştur. Bu Sarıkamış'ın batı girişi bu filmler Ruslar tarafından propaganda amaçlı çekilmiş. tüm Rusya'ya dağıtılmış. II.Dünya savaşında Kargele açıklarında elde edilmiş daha sonra benim özel çalışmalarımla televizyon arşivlerinden elde ettiğim filmler bunlar. Bugün siyaz beyaz tüm arşivler benim zamanımda belgeselci dostlarımdan temin ettiğim görüntülerdir. Bu tür bir belgesel çalışması yapmak isterseniz tüm arşivim emrinizdedir. 100 yakın böyle çekilmiş kısa uzun filmler var. Mustafa köyün imamı diyor ki bir çukara 500 ila 1500 arasında şehiti defnettik. şehitlerimizin masrafları bizden toparlayın defnedin diyor enfeksiyon korkusuyla. Şehitlerin toplanma işlemi 3/4 hafta sürüyor -40 derece açlık korku.

Koltuk deyneğiyle yürüyenler de var, bakın birisinin kucağında çocuk var hatta Adada 10 tane kadın esir var. Kampın barakaları tahtadan yapılmış olup döşemesizdi. Duvarları ise her türlü tesire açık ve örtüsüzdü. Kuvvetli rüzgar bu parçaları örselemiş ve pencereden kırılan camların yerine kağıt parçaları ve paçavralar sokuşturulmuştu. İKlim şartlarına uygun çatılar yapılmadığı için yağmur ve şiddetli fırtınalar esnasında yağmur suları ve aşırı miktarda kum açık yerden içeri girerek koğuşun her tarafına nüfus ediyordu. Hiçbir su kaynağı olmayan odanın en meşhur yeri hemen sahile çıkınca görülen yüzlerce yılan idi. Burayı dikkate alarak adaya zaten yılanlar adası da deniliyordu. Esaretliklerini burada her türlü zorluk ve mahremiyet içinde geçiren Türk esirler için Cehennem adasıydı. Geceleri petrol lambalarıyla aydınlatılan kampın müstakil bir yemekhanesi yoktu. Bu sebeple esir subaylar yemeklerini yattıkları yerde pişirmek ve yemek zorundaydıylar. Bundan dolayı kamp her türlü haşare ve farenin istilasına uğramıştı. Bu durumda periyodik olarak yapılması gereken dezenfekte işlemi yapılmadığından kamp sıhhi şartlardan tamamen uzaktı.

O yüzden birçoğunu Dr. İzzettin beyden aldım aile bana ABD den ulaştı bütün anılarını verdi bugünlerde yayınlanmak üzere Nargin'le ilgili inanılmaz bilgiler var içerisinde doktor durumu söyle izah ediyor: "Pek kuvvetsiz ve ölüme yakın hastaların üzerinde milyonlarca sinek vardı. Esirlere kaba ve zalimce davranılıyor açlıktan zaafiyet geçirenlere hatta yerlerde sürünen malüllere dahi saygı gösterilmiyordu. Onlar sanki sağlıklıymışcasına işe sürülüyorlar kırbaçlarla ağır işkence ve dayak özellikle Türklerin yaşadığı günlük olaylardan."

Bunlar yaşanmış arkadaşlar Adaya Amerikadan bir heyet gelmiş ve rusların elindeki esirlere nasıl muamele ettiklerini teftiş ve tahkik etmek için. Kızılhaç tahkik ederken esirlerle sırayla görüşüyorlar. onlar susmayı tercih ediyorlar. akıllık ediyorlar aslında ne çıkar şikayetten kızılhaç şikayet etse ne olacak ama Mülazım Ahmet Efendi belki sesimizi dış dünyaya duyururuz diye rusların yaptıkları kötü muameleleri ve bakımdaki eksiklikleri şikayet ediyor. Zaten onları Ergün bey oğlu rahmetli yayınladı.

Elbette bu nankörler her türlü ağır cezayı haketmiş bulunmakta yine Haşmetli çarımızın merhamete gelmiş bu iki kendini bilmeze 40 gün katıksız cezası vermeyi uygun görmüştür. Bütün esirler suçlananları merak etmiştir ve iki isim okunmuştur Ahmet Göze Hakkı Burhaniye 40 gün katıksız hapis cezası almıştır.

Kızılhaç adına Nargin kampını ziyaret eden Fernan kamp koşullarıyla ilgili hazırladığı raporda karşılaştığımız durumu detaylı bir biçimde anlatmaktadır. İsveç, Danimarka, Amerika tarafsız ülkeler olarak bu kamplara girip çıkabiliyorlardı. Bazen bir varenada esirler az yemek verilerek cezalandırılıyordu. Zaten aç bırakılarak yapılan bu ceza tamamen insanlık dışı

İSveç konsolosunun önünde enerjik bir şekilde aç bırakma cezasını protesto etmesi üzerine bu cezalar bir süre kaldırılıyor. Sonunda Ahmet Göze'nin emeği boşa gitmiyor. Mustafa Peyaldikov'un Nargin'i ziyaretinde bir vakasını şöyle anlatıyor. Ordaki esirlere yemek o kadar az veriliyordu ki esirlerin birçoğu atılmış kemikleri kemiriyordu. Göreçkör köyü benim dedemin komşu köyü Kamile Dursun diyor ki Türk esirler olarak ben diyim 3 bin sen de 4 bin kişiydik her gün en az 30 kişi açlık ve susuzluktan ölüyordu. Bizden başka milletlerdende orada esiri olan vardı. Macarlar ve Almanlar. onların yemekleri bizden daha iyi olmalı ki biz onların çöplüklerinde kemikleri görürdük şayet fırsat bulursam o kemikleri taşla ezer yerdim. Neriman Nerimanov hanım çok iyi bir siyasetçiydi Hürmet partisi lideri koministti aslında. Mustafa Kemal'e 5 bin altın gönderip daha sonra kardeşin kardeşe borcu olmaz diyen bir önemli insan. Stalin tarafından öldürüldü daha sonra. Lütfen Neriman Nerimanov'un hayat hikayesini çok iyi öğreniniz. İstiklal savaşımızda çok önemli yeri var. Ben sağlamlar için verilen yemeği gördüm itini seven bir insan onları itine vermez burada çoğu zaman su da bulunmaz. Burada insanlar susuzluktan ölüyorlar. Bunlar yine Kızılhaç ekiplerine propaganda amaçlı çekilen filmler dolayısıyla etler var içinde görüyorsunuz. Reklam amaçlı çekilmiş filmler adada yaşayanlar bir kap suya muhtaç öyle zamanlar oluyor ki esirlere 6 gün su verilmiyor. Şehirden kayık ve gemilerle getirilen su ise öncelikle esir kampında sorumlulara dağıtılıyor ancak artarsa esirlere veriliyor. Bir insan 48 saat susuz kalırsa böbrek yetmezliğine gider.

TRT çok önemli bir belgesel yaptı

bunu bizzat ben yaşadım bir bilim adamı konferans veriyordu. Benim atam derdiki o adada Türkler var dalgalar onları götürsün diye yine bir rapor var esirlere zalimce davranılmasıyla ilgili. Açlıktan zaafiyet geçirenler hatta yerlerde sürünen malüllere karşı saygı gösterilmiyor. Kırbaçla ağır işkence ve dayak teklemelenmeri gibi. Adada toplu mezarlar var. Bakın şöyle toprağı ayağınızla eşin hemen kemikler çıkıyor. Askeri esirlerden başçavuş Süleyman Nuri bey toplu mezarların yolunu merak eder adanın ucuna ölen esirlerin yerini görmek ve bu vesileyle onları ziyaret etmek için bir gezinti yapmaya gider. Bir çukara yaklaşır, çukur yarı yarıya doludur ve çukur içine atılmış ölüleri görür. Ölülerin üzerine atılmış kalın bir tabaka kireç yüzünden ölüleri saymak mümkün değildir. Buradan koğuşa geçince kıdemli olan erlerden 50 mlik çukarlar kazıldığnı her birine balık istifi şeklinde koya koya 50 kişiye tamamlanınca çukur kapatılırak hemen başka bir çukur açılarak ona geçildiğini söyler. Bakın gördüğnüz gibi bu kemikler şu an ortalıkta Bakü mezarlığında defnedilmesini sağladık. Yapılan incelemelerde Sarıkamış'tan 4 ayrı insana ait olduğu tespit edilen kemiklerin Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde dördününde enfeksiyon ve açlıktan vefat ettiklerini öğrendik. Bu kemikler müzede sergilenecek.

Doktor Neriman Nerimanov bu odada 80 i geçmiş 2-15 yaş arasındaki çocukların nasıl mahkum hayatı yaşayabilirlerdi diyor. Bakın bunlarda eğlenen, keyif yapan, denize giren çocuklar. Bunlar hep propaganda amaçlı çekilen Rus kaynakları. Muallim Abdurrahim Pertev bey esir kampında 9 bine yakın esir olduğunu 120 kadar ilkokul çocuğu bulunduğunu tespit ediyor ve diğer muallim arkadaşlarla beraber 25 öğrenciyi bir sınıfa başlatıyor. Daha sonra bu 125 kadar çıkıyor ve 6 ay sonra çocuklara okuma yazma belgesi veriliyor. Neriman Nerimanov diyor ki adayı bir ziyarete gidiyor keşke bir buraya gelmez olaydım. Bir deri bir kemik bedenleri, fersiz gözleri, ahu zar eden bu insanları görmez olsaydım diyor. Efendim su efendim yemek, efendim yiyecek, efendim hörek, efendim palta olmadan çölün içinde olsaydım. Keşke çıplak keşke dudakları soğuktan titreyen, yüzleri gözleri morarmış anasız babasız çocuklarla konuşmamış olsaydım. Keşke hastanede can veren şu yiğitlere rast gelmemiş olsaydım. Açtığı büyük bir kampanyayla Bakü'de çok büyük yardımlar topluyor ve defalarca ziyaret ediyor, çok özel hizmetler getiriyor oraya. Buna benzer İlgiliz kamplarında da takım elbiseleri içinde futbol yarışmaları yapan, bütün aile çalışan esirlerde biliyoruz. Oradaki zulümlerde ayrı bir konu gerçekten. Bakın ne kadar keyifli arslan gibi hepsi.

O dönemde Bakü gazetesinde ilanlar çıkarılıyor yardım edenlerin ismi büyük cesaretle ilan ediliyor yardım etmeyenlerde kınanıyor. O gazetecileri gerçekten kutlamak lazım. İkbal Gazetesi Mehmet Emin Su, sayısız isimler var Ruslara rağmen korkusuzca yayın yapan gazeteciler minmet duymamız gerekir. Erivan Bölgesinde yaşayan Türkler Nevruz Bayramı'nda imtihan dönemi kabul ederek evvelki yıllarda olduğu gibi gösterişli harcamak yerine Martın 9. günü camiye gidecek orada dua edildikten sonra herkes bayram hazırlığı için harcayacağı parayı Sarıkamış için yardım olarak toplayacaktır. Bin, bin beşyüz manat paralar toplanıyor o zaman. Gene Nevruz Bayramı'nın 3. günü bir dergi çıkarılıyor. Sizler çok gençsiniz bilmezsiniz eskiden bayramlarda gazete çıkmazdı gazeteciler sentez bir gazete çıkarırdı sadece bütün aboneler o gazeteler giderdi o parayla gazeteciler sendikaları ayakta dururdu bu bir nezaket kuralıydı hiçbir gazete basılmazdı. Daha sonra bu kural bozuldu. O günde böyle bir kural konuluyor bir dergi çıkartalım başka hiçbir yayın çıkmasın deniliyor. 11 Mart"ta böyle bir dergi çıkarılıyor. Gazete 10 kapital satılıyor bin 300 manat toplanarak esirlere gönderiliyor. Baküde yine 1700 manat para toplanıyor ve esirlere gönderiliyor. Kürdemir camiinde 267 manat para toplanıyor mektepte para toplanıyor mektep çocukları bile 188 manat para topluyor ve makbuz karşılığında cemiyete gönderiliyor. Cemiyet ve Bakü hükümeti nezdinde yapılan gelişmeler sonucunda özellikle subayların hafta sonlarında adadan Bakü"ye gelmesi sağlanıyor. Adadan önde gelen ailelerin kızları esirleri alıyor,şehirde dolaştırıyor, ihtiyaçları karşılanıyor, bütün paraları cemiyet tarafından ödeniyor. Evlerine götürülüyor, yemek yediriliyor, banyo yaptırılıyor, tekrar esir kampına geri gönderiliyor. Daha sonra 108 esirin kaçması üzerine bu zincir bozuluyor. Ruslar daha ciddi olarak esirlerin muhafazasını ele alıyorlar. Bu esirlerden 122 sinin künyeleri benim değerli arkadaşım AKif tarafından jandarma listelerine kaydedildi. Bu kitapta var isteyene ulaştırabilirim.

Her Azeri toplantısında tüm masraflar benden diye söylememe rağmen 5 yıldır hiç sonuç alamadım. Büyük çoğunluğu Türk esirlerden oluşan ve en insanlık dışı kamplardan biriydi Nargin kampı esirlere en kötü davranan kamp olarak kısa sürede ünlenmiştir. Nargin kampı Osmanlı Devleti'nin 1818'de Oki'ye girmesiyle son bulmuştur. Bu büyük savaşta evine dönemeyenlerin ruhları şad olsun.

PROF. DR. FATMA ÜREKLİ:

Sibirya’ya götürülen Türk esirlerin

sayıları 20 binden fazladır!…

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum bugün hakikaten öyle bir konu seçtik ki Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla esirlerin hikayesidir. Ben de anlatacaklarımda bir nokta üzerine yoğunlaşacağım ve esasında benden sonra gösterimi yapılacak olan belgeselin tarihi arka planını sizlere izah etmeye çalışacağım. Osmanlı Devleti biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaştı ve müttefiklerine yardım etmek amacıyla da zaman zaman hem Galiçya'ya hem de Makedonya gibi cephelere asker göndermiştir. Tabii Sarıkamış cephesine girmeyeceğim. Sarıkamış bölgesindeki harekatın olduğu o kısmı Birgür Sönmez hocamız bahsetti.

Şimdi 1. Dünya Savaşı sürecinde Sarıkamış Harekatı olsun, Galiçya Cephesi olsun devam eden bütün büyüklü küçüklü muharebelerde Türk ordusundan binlerce esir alınmıştır. Türk esirlerinin büyük bir kısmı Sibirya'y götürülüyor ve oldukça geniş bir coğrafyada ikamet ettiriliyordu ve barındırılıyordu dağınık bir haldeydi. Yani bunların sayıları 10 binden 20 binden fazladır. Savaşın sonuna doğru Rusya'da yeni bir rejim ortaya çıktı Bolşevik İhtilali başladı ve ardından iç savaşın neticesinde bir süredir Alman komisyonlar tarafından sürdürülmeye çalışılan esirlerin yurda getirilmesi işlemi zaten kesintiye uğramış ve devam edememiştir. Çeşitli başvuru çabaları vardı Osmanlı hükümetinin yani Türk Hükümetinin esirlein iadesiyle ilgili ama bunlarda sonuçsuz kalmıştır. İttifak grubuna bağlı bulunan devletlerin biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin ittifakı müttefiki olan devletler 1918 yılı içinde ve sonlarına doğru yenilgiyle artık birer birer savaştan çekilmeye başlamıştır. Bundan sonra Rusya'da kalan savaş esirlerinin ülkelere dönüşü ise İtilaf devletleri nezdinde sürdürülecek girişimlerle mümkün olabilecekti. Mondros Mütarekesi imzalanmış Osmanlı Devleti mütarekeden sonra esirlerin iadesini konusunda o güç şartlarda bile yoğun çaba sarfetmiştir. Bunda bugünkü Türk Kızılay'ının da çok büyük katkıları vardır. Bu işi Osmanlı Devleti, İstanbul'daki İngiliz yüksek komiserliği ve merkezi Berlin'de bulunan milletler arası Kızılhaç teşkilatı olmak üzere iki merci üzerinden yüremeye gayret ediyordu. 1919 yılı Ekim ayında milletlerarası Kızılhaç komitesi itilaf devletleri yüksek mercisine müracaat ediyor ve Sibirya'da kalan esirleri, elbette orada Türk esirlerin haricinde Alman, Macar, Bulgar, Avusturyalı esirler de var onların ülkelerine iadesi meselesi var. Ancak Türklerin Türk esirleri meselesi ile ilgilenecek olan kimdir İlahi Ahmer Cemiyeti'dir yani bugünkü Türk Kızılay'ıdır. Bu sırada biraz önce söylediğim gibi Rusya'da durum oldukça karışık Bolşevik İhtilali var yeni yönetim var ve kendi rejimlerini tehdit olarak gördükleri için itilaf devletleri Rusya'ya asker çıkarmışlardır. Rus topraklar üzerinde ilerleyebilecek kadar yeterince kuvvetli olmadığı için bu sefer Amerikan ve Japon kuvvetlerinden de yardım talep edilmiştir o zamanlar. Japonlar bu davet ve istek üzerine 5 Nisan 1918'de Vladivostok'a asker çıkarıyor. Sibirya'da baş gösteren ayaklanma neticesinde Amerika ve Japonya binlerce askeriyle Doğu Sibirya'ya giriyor ve oraları kontrol altına almaya başlıyor. Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum 1. Dünya Savaşı içerisinde ittifak devletleri safında yer alan Osmanlı Devleti'yle, itilaf devletleri safında yer alan Japonya iki rakip idiler. Fakat iki ülke arasında bildiğiniz üzere fiili savaş hali söz konusu olmamıştır. Japonya bildiğimiz gibi Çin'deki Alman kolonilerinde Almanya ile savaş halinde bulunmaktaydı ve bu arada az da olsa müttefiklerine yardım amacıyla Akdeniz'e girmiştir yani Akdeniz'de boy göstermiştir 1917'li 19'lu yıllarda yani müttefiki olan İngiliz Fransız nakliyat gemilerini, Alman denizaltılarını korumak üzere oraya kuvvetlerini, filosunu gönderiyor ve bi süre Akdeniz'de faaliyette bulunuyor, Malta Adası'nda faaliyette bulunuyor. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonrada İstanbul'a kadar geliyorlar. Japonlar Vladivostok'tan Trans Sibirya hattı boyunca Baykal Gölü'ne kadar ilerliyorlar ve o hattı Nisan 1920'de kontrol altına alıyorlar. Bu kontrol altına aldıkları bölgelerde Rusya'dan kalan Türk esirler var ve bu bölgeye esirler nakledilmektedir. Böylece bu esirlerin kontrolü de kime geçiyor Japonlara geçiyor artık esirlerin iadesi meselesiyle Japonlar ilgileneceklerdir. İşte ben bu nokta üzerine biraz açmak istiyorum ve Hayriye hanımda bunun belgeselini gösterecek ve çok önemli arşivlerde Atase arşivi, Osmanlı arşivleri, İsviçre'deki arşivler, Japonya'daki savunma bakanlığı arşivlerinde hem çekimler hem araştırmalar yapılarak hazırlanan bir belgeseldir.

Bu görüşmeler yaşanırken Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'da sıkıntılı süreç başlamıştır. Osmanlı Devleti Hükümeti içerisinde sıkıntılı süreç vardır. Bir taraftanda işgal üzerine Kuvay-ı Milliye milli mücadele hareketini sürdürmektedir. Ardından Yunanlılar İzmir'i işgal ediyor ve Anadolu'nun her tarafında işgalci güçler ile Kuvay-ı Milliye büyük bir mücadele içerisine giriyor. Bu buhranlı dönemde bile Kuvay-ı Milliye güçlerinin Yunanlılarla mücadele ettiği dönemde bile yine Türk esirlerinin iadesi meselesiyle ilgilenilmiştir. Bunun için müzakerelerde, girişimlerde bulunulmuştur. İstanbul'da itilaf devletleri donanması tarafından işgal edilmiştir. Dolayısıyla hükümet, esirlerin iadesi meselesinde hep İngiliz komiserliğine başvurmak zorunda kalıyor. Tabii öyle bir şey ki başvurduktan sonra esirlerin idaesi için gerekli müracaatta bulunacağına Japonya'dan Vladivostok'tan esirlerin gelmesi için gerekli süreci başlatacağına dair söz ve taahhütte bulunmasına rağmen 1919 yılının sonuna doğru bir cevap veriyor. Mavera Baykal'daki Türk esirlerinin sevk işinin Japonya hükümetinin üstlendiğini bildiriyor. Ama bu nakil işi içinde elbette ülkeden yani Türk hükümetinden belli bir para gitmesi lazım. Bu esirler Hint Okyanus'u üzerinden İstanbul'a gelecek ve bu sefer tüm masrafları da Türk hükümeti tarafından karşılanacak. Zaten bu haberler bekleyen esirler arasında duyuluyor. Vladivostok'ta toplanan Türk esirleri merakla, heyecanla o ıstıraplı günler içerisinde kendisini alıp götürecek vapuru beklemekteydiler. Bu süreçte Japon vapur şirketi Kassuva ile yapılan anlaşma neticesinde nakledecek bir vapur tahsis ediliyor. Bunlar İstanbul'a bu esirleri ulaştıracak masrafıda 240 bin lira Kızılay tarafından yani Türk hükümeti taraından gönderilecektir. Bu parayı kısa zamanda Türk hükümeti yatırmış olmasına rağmen İngiliz komiserliği tarafından nedense çok geç gönderiliyor ve çok geç müracaatta bulunuluyor ve oyalama taktiğine geçiliyor. Esirlerin geleceğini bir taraftan İngiltere tahayyül ederken bir taraftanda esirlerin getirilme sevkiyatını mümkün mertebe geciktirmek istiyorlar. Neden? Çünkü Rusya'daki esirlerin vatan topraklarına geldiğinde Anadolu'da işgallere başlayan itilaf devletlerine karşı yani kendilerine karşı bir tehdit olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla yapabildikleri kadar oyalama taktiği gerçekleştiriyorlar. Böylece onların oyalaması sonucu esirler 1 yıldan fazla orada ıstırap içinde beklemek zorunda kaldılar. Niyahet diplomatik girişimlerin biraz daha baskı yapması sonucunda İngiltere vasıtayla o para gönderiliyor ve Şubat 1921'de Japonya askeri yetkilileri Türk esirleri taşımak için özel bir şirkete ait Heymeymoro (Parlak Barış) isimli vapuru Vladivostok limanına gönderiyorlar. Heymeymoro vapuru kapasitesi az bir vapur bunun için esirlerin sayısı da birçok kaynakta değişiklik gösteriyor. Heymeymoro, esirleri kaldıracak kapasitede değil oldukça küçük bir vapur. 65 cm ağırlıklarla hazırlanan ranzalar ottolu çuvallarlardan oluşuyor yüzlerce kişi de bu ambarda bir arada uyuyacak. Kadınlar ve çocuklarda var ve bu kadınlar elbetteki orada erlerin subayların evlendiği eşleri ve çocukları. Yine bazı belgelerde vapura kaçak olarak giren Tatar gençlerinin olduğuna dair bilgiler de mevcut. Türk esirler aşılandıktan sonra vapura alınıyor ve kendilerine de şu söyleniyor: Bundan sonra emir komuta Japon'a aittir harfiyen sözü dinlenecektir. Siz askersiniz ama yerinize ulaşana kadar emir komuta katidir der ve böylece hareket edilir.

O kadar çok binlerce belge var ki bu konu hakkında hocamızın da dediği gibi bu işe gönlünüzü vermeniz lazım. İnanın uykularınız kaçacak bu araştırmalara başlarsanız. Öyle ki memleketin neresinden esirler var onlar bile yazıyor. Şöyle bir baktığımızda Erzurum'dan aynı vapura bindirilmiş 257 kişi var. Trabzon'dan 119 asker, Musul'dan 12, Halep'ten 17, Filistin'den var. Diyarbakır'dan 19, Ankara, Konya, Kastamonu, Bursa, Edirne, İstanbul hele Sivas'tan 252 kişi, Harput var böyle bir liste var.

Gemi hareket etmeden önce, Yarbay Çomora (Tsumura) kendi hükümetinden aldığı nutkuda esirlere okuyor. Çok dikkat çekici bir nutuk ve belgeselde kullanılacak. Biraz esirleri motive edici şekilde ifadeler var. Hakikaten çok ilginç bir nutuk dikkat çeken bir iki şeyden bahsedeyim. Diyorki Yarbay Çomora (Tsumura): "Efendiler birkaç güne kadar memleketinize gideceksiniz tüm süreçlerinize bizde iştirak ediyoruz. Sizden ziyade hasretle aileniz sizleri memlekette bekliyorlar. Pek mümkündür ki siz uzun zamandan beri devam eden esaratiniz zarfında bizim muamelemizden belki mahsun oldunuz. Efendiler biz de sizin gibi Asyalıyız gerek sizden gerek bizden her iki millet de Asyalıdır. Sizin adetiniz aynen bizimki gibidir. Bundan dolayı her iki millet birbirini tanımış ve birbirlerine iyi tesir yapmıştır. Memlekette vazifeleriniz yine başta olacaktır döndükten sonra ama diyor ki dünyanın hakimiyeti artık doğudan batıya geçmiştir. Merkezi Avrupa hakimiyeti altında tutuyor bunu bilmek ve görmek lazımdır diyor. Ama gün gelecek ki dünyanın hakimiyeti doğuya kayacaktır. Bunu da sakın unutmayınız. Bunu görmek lazım ve işbirliği içerisinde iki millet olarak çalışmamıza devam etmemiz lazım diyor. İki milletin dostane çalışmasına ihtiyaç vardır uzakdoğuda bir güneş hükümeti olduğunu unutmayınız. Çok vakit kaybetmeden çocuklarınıza ulaşınız diye bir konuşması var.

Türk esirleri böyle anlattığımız vakurla yola çıkıyor aşağı yukarı 45 günlük bir yolculuk yapıyorlar. 23 Şubat 1921'de Vladivostok'tan hareket ediyorlar ve 3 Nisan'da Akdeniz'e geliyorlar. Buraya kadar yolculuk çok iyi geçiyor. Japon mürettabatı gayet kontrolü ele almış çok rahat bir yolculuk gerçekleşiyor. Fakat geldiklerinde Akdeniz'de hiç haberleri yok vatanlarına kavuşacaklarını sanarken Anadolu'da vatan topraklarının işgal halinde olduğunu görüyorlar. O sırada bu gemiye Yunanlılar tarafından bir protesto çekiliyor ve bu esirlerin İstanbul'a girmesi kesinlikle engelleniyor. Çünkü Türk topraklarını işgal ediyor Yunanistan ve esirlerin İstanbul'a dönmesi halinde kendilerine karşı mücadele edeceğinden korkuyorlar. Aynı zamanda da bu esirleri bir taraftanda sanki Anadolu'da o savaşlarda esir almış gibi kendi esirlerinden göstermek istiyor. Yani özetle ikinci bir esaret hayatı söz konusu ve kendilerine teslim edilmesini İstanbul'a sokulmamasını istiyorlar. Hakikaten bu çok zor ve uzun bir mücadele. Sonuçta 5 Nisan'da Midilli Adası civarında Japon gemisi Yunan Fırkateyni tarafından alıkonuluyor. Heymeymoro gemisi nakliyat gemisi yani askeri bir gemi değil dolayısıyla kendilerine karşı baskılara ve tehditlere aynı şekilde savunmada bulunamıyor ama direniyor. Japonya Kara Kuvvetleri yetkilisi Yarbay Çomora (Tsumura), Yunanistan'ın esirleri kendilerine teslim etmesi yönündeki ısrarcı taleplerine rağmen ki bunun içinde 100'den fazla üst düzey subay ve erler var. Kadınlar var 20'ye yakın çocuklar var. Zannediyorum 16-18 kadın var.

Yarbay Çomora (Tsumura) diyor ki; bu esirleri kesinlikle teslim etmem, benim görevim bu Japon gemisidir hükümetimden aldığım emirle budur sonuna kadar bu görevi yerine getireceğim. Ben İstanbul'a götürmekle görevliyim. 45 gün sürmesi planlanan yolculuk bu şekilde daha da uzamaya devam ediyor. Bundan sonra yüzbaşı Ali beyin gemideyken tuttuğu gün gün raporları var, belgeler var yani o kadar detaylı anlatmış ki, o seyir esnasında günlük neler yaşandı, neler çekildi, ne yediler, ne içtiler, Yunanlılar nasıl bir muamele yaptı bunların hepsi kayıtlı. 6 senedir diyor doğunun en ücra köşesinde esaret altında bulunan Osmanlı esirleri bu kadar vatanına yaklaşmışken 5 Nisan 1921'de Midilli açıklarında Yunanlılar tarafından durdurulması ve sanki Rusya'daki savaşta esir alınmış gibi davranılmasını içlerine sindiremiyorlar. Ayrı bir darbe daha alarak vatanın işgal edildiğini orada öğreniyorlar. Bu uğurda bir mücadele var İstanbul'da Japon siyasi temsilcisi Yunanistan'ı protesto ediyor. Kızılhaç'ın uluslararası diplomatik temasları var, hükümetin temasları var artık en sonunda İstanbul'a sokulmuyor ve Anadolu'ya sürgüne gönderiliyor. Bu süreçte Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın Pire Limanı'nda tutuluyor. 8 ay boyunca esirler gemide karaya çıkmalarına izin verilmeden tutuluyorlar. Günlük erzak vs. çok az veriliyor. Yunanistan'ın gözetimi altında böyle bir 8 ay geçiyor. Bu süreç içerisinde Milletler Cemiyeti karar alıyor. Gemide yaşlılar, yaralılar ve hastalar var bunlar tespit edilsin hiç olmazsa onlar İstanbul'a nakledilsin deniliyor. Nihayet yoğun diplomatik temaslar sonucunda 395 kişi İstanbul'a Yunan gemisiyle naklediliyor. Nakleden gemide Olimpios Yunan gemisidir. Çok ilginç ki bu gemi büyük baş hayvanları taşıyan bir gemidir o veriliyor ve anlatıyor esirler. Biz ahır gibi bir geminin içerisinde kaldık her taraf berbat ve nefes bile alınamıyor, böceklerle dolu bir gemi. Bizi bu gemiyle naklettiler diye yazılı kaynaklar var. O şekilde bile kurtulduklarına şükrediyorlar. Bir tarafta Anadolu'da devam eden İstiklal Savaşı diğer tarafta 1. Dünya Savaşı'nın mağlup ve galip devletleri arasındaki paylaşım meseleleri, anlaşmalar, bunların yansılamaları devam ederken gemide kalan Osmanlı askerlerini niyahet 8 ay sonunda müzakerelerin sonunda İtalya'ya ait Asimnara Adası'na gönderilmesine kararlaştırılıyor. 13 Ekim 1921'de vapur Pire Limanı'ndan hareket ediyor ve Asimnara'ya varıyor. Heymeymoro gemisi Akdeniz'de küçük kayalık bir ada olan Asimnara'ya ulaşıyor. Ama öyle bir tesadüf etti ki 17 Ekim'de oraya varıyorlar yani bugün bizim bu çalışmayı yaptığmız gün. 18 Ekim'de de karaya çıkıyorlar ve esirler yerleştirilmeye başlanıyor. Bu ada İtalyanların Avusturyalılardan almış oldukları bir adadır çok bulaşıcı ve tehlikeli hastalıkları olanların karantina olarak bekletildikleri ve ağır suçluların ikamet ettirildiği böyle bir adadır. Yani buradaki barakalarda esirler ikamet ettiriliyor. Tüm bunların detay ve öyküsü zaten belgeselimizde yer alıyor. Artık Japon Yarbay Çomora (Tsumura) benim görevim bitmiştir diyor ve esirlere bir veda konuşması yapıyor ve oradan ayrılıyor. Diyor ki; ben sizi çok sevdiğiniz vatanınıza kavuşturamadığım için üzgünüm, sizi bu ıssız, insansız, vahşi ve bu kötü görünüşlü yere indirdik. İnşallah umut ediyorum buradan kısa zamanda kurtuluruz diyor. Siz Türklerle tanışmış olma fırsatına nail olduğum için çok bahtiyarım, sizlerde seciye gördüm. Sizlerle geçirdiğim 8 aylık mazi bana çok şey öğretti ve kattı hayati mevzular öğrendim. Yaşamak var olmak elbette sizin hakkınızdır umarım bundan sonra memleketinizin giriştiğu bu mücadele zaferle sonuçlanacaktır.

Japon mürettabından var bu hasta olanlar onlar Yunanistan hastanelerine götürülüp tedavi ettiriliyor. Türkler de o sırada hatıralarında bunu şöyle anlatıyor: Allah'tan bize bir şey olmadı Japonlar bu ağır şartlara dayanamadılar bizden ne ölen ne de hasta olan oldu maşallah biz çelikleşmiş adamlarız. Neden olmayalım ki kaderin fırlatıp attığı bizler feleğin öyle işkence tenceresinde piştik ki öyle olur olmaz zorluklar bizi mahvedemez yere vuramaz diye günlüklerine not düşüyorlar.

Rusya'nın Vladivostok limanından 23 Şubat'ta başlayan yolculuk ikinci esaret hayatı Asimnara Adası'na vuruyor. Bu adada Nargin Adası'nın aynısı gibi zehirli yılanlar var denize girseler köpekbalıkları var ve adada su yok kimse de yaşamıyor deniliyor. Bazı kaynaklarda balıkçı yaşıyor deniliyor ölçülerine varana kadar yazılmış ne kadar sıkıntılı bir yer olduğu. Yeşillik herhangi bir şey yok, yaşam koşulları zor. Kaldıkları binalar o kadar harap. Ama burada ikamet ettikleri o süreç içerisindeki masraflarını yine Türk hükümeti karşılıyor ve gönderiyor.

Hangi hükümet hocam?

Ankara hükümeti evet ondan sonra Ankara'da TBMM kurulduktan sonra girişimlere başlıyor. Esirlerin iadesi meselesi, TBMM hükümeti bu görevi üstleniyor ve nihayetinde Türk Kızılay'ı yani İlahi Ahmer vasıtasıyla bir denizcilik şirketine ait Ümit Vapuru ile esirler 6 ay sonra Çanakkale üzerinden İstanbul'a getirtiliyor. Filmimizin afişinde Ümit Vapuru'na da yer verdik. Evet çok çetin ve zorlu bir mücadeleden geçmişlerdir esirler burada yaklaşık 620 Türk askerinin İstanbul'a dönüşü 25 Haziran 1922'de mümkün olabilmiştir. 22 de mümkün oluyor bakın Kurtuluş Savaşı'nın olduğu dönemde böylesine çetin bir mücadelenin içindeyken bile Türk esirleri unutulmuyor, bırakılmıyor. 7 yıla yakın esaret hayatı böylece bitiyor. Ama döndükten sonra şunu söyleyeyim bu esirlerin içindeki üst düzey subaylar Kurtuluş Savaşı'nda tekrar mücadeleye başlıyorlar.

Biz biraz daha Japon gemisiyle nakil meselesini odak noktası aldık ve onun üzerinde durduk. Hatırlarsanız tıpkı Ertuğrul faciasından kurtulanları İstanbul'a götürdükleri gibi. Yalnız bu Heymeymoro gemisi ile de İstanbul'a bu esirleri ulaştırma gayretlerini pek bilmiyoruz göz ardı ettik. Biz bunları unutmayalım diye de bugün onunla ilgili belgeseli de göstereceğiz. Yarbay Çomora (Tsumura) üzerine aldığı görevi her ne olursa olsun başarıyla yerine getirmiş ve kendisine emanet edilen esirleri, tüm ısrarlara ve baskılara rağmenYunanistan'a teslim etmemiştir. ve bu gayreti zannediyorum ki bugün tam adı konulmayan Türkiye Japonya arasındaki bir gönül bağının kurulmasına vesile olmuştur. Siyasi bazı durumlar vardır belki ama biz yapılan uygulamaya bakıyoruz. Öyle bir şeyki dönen bu gemide esirlerin içerisinde geminin doktoru Yusuf İzzetin beyin torunları Betül hanım burada, er olan Mustafa Ahmet'in oğlu Mustafa Avcı'da aramızda.

HAYRİYE SAVAŞÇIOĞLU:

Cenevre’den, Kızılhaç’tan, BM’den ATASE’den

belgeler bulduk, hikayemiz gelişmeye başladı…

Çok tesadüfen karşılaştım ben bu hikayeyle heyecanlıyım biraz kusura bakmayın. Sonra Cemil hocayı aradım kendisi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden böyle bir hikaye var siz ne diyorsunuz bu konuda? Dedi ki ben bu konuda araştırma yazıyorum makalem var hemen seninle tezi paylaşayım dedi ve tezini gönderdi. Sonra biz araştırmaya başladık fakat bu süreçte maalesef Cemil hocayı kaybettik. Tam da burada rahmetle anmak istiyorum. Belgeselde de kısa bir bölümde var kendisi fakat röportajını yapamamıştım onunla ilgili çok üzgünüm gerçekten.

Hikayemiz gelişmeye başladı biraz ütopik oldu aslında Cenevre'den Kızılhaç'tan Birleşmiş Milletler'den belgeler bulduk. Genelkurmayın arşivi Atase'ye gittik ve oradan belgeler aldık. Japonya savunma bakanlığı arşivi derken yaklaşık 2 bin kadar belge oluştu. Bunu zorlu bir süreç olduğunu tahmin edersiniz ama yılmadan ısrar ettik ve belgelere ulaştık. Biz bu belgelerle ilk defa bu gemideki esirlerin listesine ulaştık. O listeye de nasıl ulaştık biliyor musunuz arkadaşlar? Ben başka bir dosyayı talep etmiştim yanlışlıkla başka bir dosya geldi ve o dosya içerisinde listeler geldi. Yani bazen çok tesadüfen de karşınıza güzel şeyler çıkabiliyor iyi bir şey yapıyorsanız ve umutluysanız, niyetliyseniz.

Daha sonra belgeselin çekimi için Kültür Bakanlığı'ndan destek aldım ve yolculuğumuz başladı. Mustafa amcayla tanıştık onu da şöyle buldum internette araştırma yapıyordum bir anda Mustafa amcanın babasıyla ilgili bir sayfalık bir yazı gördüm. mesaj yazdım yaklaşık bir 6 ay cevap gelmedi. Sonra 6 ay sonra yani bir telefon geldi bana ben Mustafa Dokur dedi bende kimsiniz dedim tanıyamadım neden beni arıyorsunuz. Dediki ben Ahmet Dokur'un oğluyum, çok heyecanlandım emin misiniz dedim. Siz torunu değil misiniz? Oğlu musunuz dedim. Yok dedi ben oğluyum. Belgeselde yer alan oğullardan bir Cengiz amca var bir de Ahmet amca var iki oğul var hayatta kalan şu anda. Dolayısıyla ben onlardan bir tanesi bulmuş olmaktan çok mutlu oldum. Sonra biz Mustafa amcayla bu yolculuğa başladık sağ olsun kendisi hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı bugünde burada ona çok teşekkür ediyorum buradan. Bu süreçte biz İstanbul dışı çekimlerde yaptık. Japonya'ya gittik ve orada Japonya Savunma Bakanlığı arşivinde çekimler yaptık. Ben birde ekibime ve danışmanlarıma Birgür hocama teşekkür etmek istiyorum.