Türk Dünyası Halk Edebiyatı söyleşisi

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genç Keneş Platformunun çevrim içi söyleşi konuğu Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi Abdulmukaddes KUTLU yarın, “Türk Dünyası Halk Edebiyatı üzerine söyleşi” konusunda bilgilerini aktaracak.

Dicle Üniversitesi, öğretim görevlisi Abdulmukaddes KUTLU, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınlarından Kırgız Edebiyatı adlı iki ciltlik eserde tercüme ve Latin alfabesine aktarımını yaptı.

Aynı zamanda şair olan KUTLU, "Kırgız Türkçesi Grameri" ve "Bir Avuç Gülüşle Gel" adlı şiir kitabı var, şimdiye kadar bir çok uluslararası ve ulusal çalışmalarda bulunmuş, editörlük yaptı.