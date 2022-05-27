Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.468,02
ALTIN
978,23
DOLAR
16,38
STERLİN
20,68
EURO
17,59
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘Türk Devletleri Teşkilatı uzun vadede AB gibi bir örgütlenmeye evrilebilir’

Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı 1’inci Toplantısı Beykent Üniversitesi’nde Diplomasi Vakfı ortaklığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Diplomasi Vakfı Direktörü Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, “Türk Devletleri Teşkilatı uzun vadede Avrupa Birliği (AB) gibi bir örgütlenmeye evrilebilir. Bu ise siyasal insiyatifin yanında kültürel, ekonomik ve akademik bir zeminde de inisiyatif almayı gerektiriyor” dedi.

27 Mayıs 2022 Cuma 09:50
‘Türk Devletleri Teşkilatı uzun vadede AB gibi bir örgütlenmeye evrilebilir’

Beykent Üniversitesi tarafından organize edilen ve Türk devletlerinden birçok öğrencinin katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı 1’inci Toplantısı Hadımköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşmacı olarak Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Diplomasi Vakfı Direktörü Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Araştırmacı Yazar Selimhan Yeniacun yer aldı.

TÜRK DÜNYASININ BİR MİNYATÜRÜ”

Toplantıda “Türk Dünyasında Eğitim İş birliği ve Manas Üniversitesi Örneği” başlığında bir konuşma yapan Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Manas Üniversitesi Türk dünyasının bir minyatürü ve 26’ncı yılında. Türkçe ve Kırgızca eğitim veriyoruz. Türk dünyasına ve dünyaya açık bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI

Müfredatlarına “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” adı altında bir ders koyduklarının altını çizen Prof. Ceylan, “Şu anda 9 ülkede 89 üniversitede aktif olarak bu ders veriliyor. 7 bin öğrenci şu an bu dersi alıyor. Aynı zamanda Erasmus+ Değişim Programı gibi Orhun Değişim Programı’na başladık. Değişim programı Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı tüm devletleri yakın zamanda kapsayacak” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ YATIRIMLARI TÜRK DEVLETLERİNE YAPILMADI”

“Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye” başlıklı konuşmasıyla öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, "Sovyetler Birliği döneminde sanayi yatırımları özellikle Türk devletlerine yapılmadı. Çöküşle birlikte de Türk Devletleri Rusya’ya ekonomik anlamda mahkûm oldu. Sermayeleri olmadığından da sanayileşmeleri çok zor oldu.  Enerji kaynakları olan ülkeler ise sanayileşme için gereken sermayeye ulaştılar ama Özbekistan ve Kırgızistan’da ekonomik sorunlar devam ediyor. Uzun vadede Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi bir örgütlenmeye evrilebilir. Bu ise siyasal insiyatifin yanında kültürel, ekonomik ve akademik bir zeminde de inisiyatif almayı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Hasan Osman Çelik’in katılımıyla gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı 1’inci Toplantısı’nda, Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, Medya ve İletişim Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Asuman Kutlu, Öğrenci Dekanı Serhat Butur, Uluslararası Öğrenci Ofis Müdürü Aybala Yavuzarslan, Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş. Gör. Aykut Karakuş, Beykent Üniversitesi Basın Danışmanı Saygı Ünlü, üniversitenin Türk Devletlerinden gelen öğrencileri ile Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Devletleri Teşkilatı ÇalıştayıTürk DünyasıBeykent üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur’
‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur’
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı
Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı
400 bin ton şeker ithalatına ilişkin karar Resmi Gazete'de
400 bin ton şeker ithalatına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sıcakta sokakta satılan yiyeceklere dikkat!
Sıcakta sokakta satılan yiyeceklere dikkat!
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ALİ ŞİR NEVAİ BAKÜ’DE
ALİ ŞİR NEVAİ BAKÜ’DE
Bakan Akar: Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
Bakan Akar: Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi