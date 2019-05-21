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Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı gözaltına alındı.

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı gözaltına alındı.

21 Mayıs 2019 Salı 14:03
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Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

dha

Olay, önceki dün Romanya'nın Köstence açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Olayda mermi isabet eden 3 balıkçı yaralandı, 5 balıkçı gözaltına alındı.   


Öte yandan, geçtiğimiz 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında Perşembe'den balık avına çıkan 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesine Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik ve gerçek mermilerle ateş açılmıştı. Bu saldırıda da 3 balıkçı yaralanmıştı.

DHA

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TürkBalıkçı TeknesiRomanyaAteşSaldırıYaralı
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