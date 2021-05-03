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Turfanda üzümün kilosu dalında 30 lira

MERSİN’in Erdemli ilçesinde turfanda siyah üzüm hasadı başladı. Dalında kilosu 30 liradan satılan üzüm, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:53
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Turfanda üzümün kilosu dalında 30 lira

İlçede yaklaşım 200 dönüm alanda 800 ton dolayında üretimi gerçekleştirilen siyah üzümler, üreticileri tarafından sabahın erken saatlerinde seralardan özenle toplanarak kasalara yerleştiriliyor ve tüketilmek üzere büyük şehirlere gönderiliyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, seralara giderek üzüm üreticilerine bereketli bir sezon diledi. Başkan Şahin, “İlçemizde erik, kayısı ve beyaz üzümün ardından Türkiye’nin ilk turfanda siyah üzüm hasadını Kocahasanlı Mahallesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Narenciye ve domates üreticiliğine alternatif ürün olarak yetiştirilen siyah üzüm yetiştiriciliği ilçemizde her geçen yıl artmaktadır. İlçemizde 200 dönüm serada üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır ve yılda yaklaşık 800 ton üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Son derece kaliteli bir şekilde yetiştirilen turfanda siyah üzümün kilosu dalında 30 liradan satılmaktadır. Ben bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

SERADA ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ ARTIYOR

Ziraat Mühendisi Emine Yaman ise, “Erdemli iklim bakımında birçok ürünün erkenci olarak yetiştirilmesi için çok uygun bir yer. İlçede birçok çiftçi domates yetiştiriciliğini bırakarak serada üzüm yetiştiriciliğine dönüş yaptı. Bizler seralarda yetiştirilen üzümlerin bakımı, ilacı ve gelişimi konusunda üreticilerimize destek oluyoruz. Maliyet ve emek açısından domatese göre daha kolay ve kazançlı olan turfanda üzüm yetiştiriciliği ilçede her geçen gün artıyor. Normalde temmuz ayında hasadı yapılması gereken siyah üzümler 2 ay önce hasadı yapılarak turfanda olarak artık tezgahlarda yerini alacak" diye konuştu.

ÜZÜM YETİŞTİRİCİLERİ MUTLU

Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 dönüm serada siyah üzüm yetiştiriciliği yapan Celal Kara, "Daha önce serada domates yetiştiriciliği yapıyordum ama emeğimin karşılığını alamıyordum. Daha sonra serayı üzüm serasına çevirdim ve 3 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Turfanda olarak yetiştirdiğimiz siyah üzümlerin kilosunu 30 liradan satıyoruz ve çok memnunuz. Pazar sorunu ve satış sorunu yaşamıyoruz. Dönümde yaklaşık 4 ton üzüm hasat ediyoruz. Çok güzel geliri var. Alternatif üzün olarak yetiştiriciliğini yaptığımız üzüm yetiştiriciliğini bütün üreticilere tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliÜzümüreticiTüketici
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