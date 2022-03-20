Trabzonlu kaptan: Gemiler bombalanıyordu

TRABZON (DHA)

Ukrayna'ya Ro-Ro seferi düzenleyen, Türk bandıralı geminin kaptanı Trabzonlu Yusuf Sevgi, savaşın ilk günlerinde Chornomorsk Limanı’na kısa mesafe kala 64 yolcu ve 30 kişilik mürettebat ile geri dönmek zorunda kaldı. Savaşın ortasında kaldıkları korku dolu anları anlatan Sevgi, “Gemiler bombalanıyordu, panik içindeydik. Savaş gemisi bize, geri dönün, diyordu. Kargo gemilerine bile bomba atılıyordu. Türkiye’ye varana kadar çok korktuk” dedi.

Zonguldak’tan demir alınıp, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı'na doğru 64 yolcu ve 30 kişilik mürettebat ile yola çıkılan, TIR ve narenciye yüklü 8 bin 919 grostonluk Türk bandıralı Ro-Ro gemisiyle varışa 2 saatlik mesafe kala Rus savaş gemisinden yapılan ‘geri dönün’ ikazları sonrası geri dönülmek zorunda kalındı.

Ukrayna'nın Odessa açıklarında Türk sahipli 'Yasa Jupiter' adlı kuru yük gemisine bomba isabet ettiği anlara da tanık olan geminin 3'üncü kaptanı Trabzonlu Yusuf Sevgi, savaşın ortasında rotalarını değiştirmek zorunda kaldıkları korku dolu anları anlattı.

'KARGO GEMİLERİNE BİLE BOMBA ATILIYORDU'

Yola çıktıklarında savaşın henüz başlamadığını söyleyen Yusuf Sevgi, “Her zamanki gibi TIR'ları Zonguldak’tan yükledik ve Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na doğru yola çıktık. Yola çıktığımızda Rusya ve Ukrayna arasında gerilim vardı ama savaş henüz başlamamıştı.