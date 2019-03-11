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THY yolcularını uyardı

THY yolcularını uyardı, 6 Nisan'a büyük taşınma başlıyor

THY yolcularını uyardı

THY yolcularını uyardı, 6 Nisan'a büyük taşınma başlıyor

11 Mart 2019 Pazartesi 10:49
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THY yolcularını uyardı

İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları(THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu. 

THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada,  "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYIstanbul Havalimanı
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