Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1395.77
ALTIN
494.24
DOLAR
8.7561
STERLİN
12.0458
EURO
10.2932
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri...
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

​​​​​​​THY ve Finnair ortak uçuşlara başlıyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY),  Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı şirketi Finnair ile ortak uçuşlara (codeshare) başlıyor. İki havayolu şirketinin ilk etapta başlayacak ilk ortak uçuşu İstanbul-Helsinki olacak.

23 Eylül 2021 Perşembe 15:07
11 Okunma
​​​​​​​THY ve Finnair ortak uçuşlara başlıyor

THY ile Finlandiyalı havayolu şirketi Finair kod paylaşım (codeshare) anlaşmasını imzaladı. İki şirket arasında yapılan anlaşma ile uçuş ağındaki önemli noktaları kapsayan kod paylaşımlarıyla ticari iş birliklerinin genişletilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile güçlendirilen ortaklık sayesinde THY ve Finair, ilk olarak 29 Eylül'de İstanbul-Helsinki uçuşuna başlayacak. Gerekli uçuş izinlerinin alınmasının ardından iki şirket, İstanbul'dan Helsinki, Atina, Sofya, Selanik, Amman, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor Antalya, Gazipaşa ortak uçuşları yapacak. İki havayolu şirketi Helsinki'den ise Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya ve Gazipaşa uçuşları gerçekleştirilecek. 

TURİZM VE TİCARİ BAĞLAR GÜÇLENECEK

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak Finnair ile yaptığımız bu kod paylaşımı anlaşması ile mevcut iş birliğimizi (interline/arahat) genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iyileştirmenin zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğine ve ticari iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Finlandiya, Türkiye, Baltık Ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla birlikte yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

YOLCULARIMIZI UÇUŞLARIMIZA DAVET EDİYORUZ

Finnair Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ole Orvér ise şunları söyledi:

"Seyahat imkanının iyileştirmeye başlamasıyla birlikte, yolcularımızın seyahatlerini, seyahat hayallerini için onlara daha fazla seçenek sunabildiğimiz için mutluyuz. Türk Hava Yolları yolcularını, Helsinki çıkışlı geniş bağlantı ağımız aracılığıyla uçuşlarımıza davet ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYFinnairUçakUçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mimar Doğan Kuban son yolculuğuna uğurlandı
Mimar Doğan Kuban son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak
Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak
Dijital yayın platformlarına 8 ayda 27 bin 880 şikayet geldi
Dijital yayın platformlarına 8 ayda 27 bin 880 şikayet geldi
Bakan Soylu 'Akif' filminin galasına katıldı
Bakan Soylu 'Akif' filminin galasına katıldı
'2020’de, 1900’ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi'
'2020’de, 1900’ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi'
Yunan Yayılmacılığı ve MAVi VATAN
Yunan Yayılmacılığı ve MAVi VATAN
'Türkiye'nin elektrik enerjisini üretmek için Tuz Gölü kadar güneş paneli yeter'
'Türkiye'nin elektrik enerjisini üretmek için Tuz Gölü kadar güneş paneli yeter'
40 ülke güzeli, kraliçe olmak için Antalya'da kampta
40 ülke güzeli, kraliçe olmak için Antalya'da kampta
'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'
'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma