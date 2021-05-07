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Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor 

KRİPTO para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı öğrenildi.

07 Mayıs 2021 Cuma 10:11
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Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor 

DHA'nın edindiği bilgeye göre, Thodex adlı kripto para borsasının firari patronu Faruk Fatih Özer, son dönemde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini istediği ve iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtı. Soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı. Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Soruşturmada ifadesi alınan şüphelilere göre, Özer'in kaçacağından firari olan 5 şirket yöneticisinin haberi vardı.

TAKİP VE İZLEMEDEN RÜŞVET İLE KURTULDU 

Özer'in yabancı ortak bulmak niyetiyle yurtdışına gittiğini söylemesine rağmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası kaçmaya karar verdiği değerlendiriliyor.  Faruk Fatih Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararıyla Arnavutluk polisinin Türkiye'den giden 4 emniyet ekibiyle işbirliği içinde yürüttüğü takip ve izlemeden rüşvet vererek şu ana kadar kurtulabildiği belirtildi. Özer'i, Arnavutluk'ta etkili eski yerel yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı kaydedildi. Özer'in Arnavutluk'tan çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.

İHBARLAR  DEĞERLENDİRİLİYOR

Özer'in yakalanması için Arnavutluk polisinin çok kapsamlı soruşturma yürüttüğü, ülkeye girişinden itibaren bağlantı kurduğu herkesin takibe alındığı, ihbar hatlarına gelen bilgilerin anlık olarak değerlendirildiği öğrenildi. Özer'in teknolojik hiçbir iletişim cihazı kullanmamaya dikkat ettiği, çevresinde nereye gideceği kiminle görüşeceği konusunda yol gösteren refakatçiler olduğu vurgulanıyor.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Özer Tiran'da kaldığı otele giriş yaparken görülüyor. Özer'in yanındaki kırmızı montlu kişinin Arnavut vatandaşı olduğu ve havalimanında karşılayarak otele kadar götürdüğü tespit edildi. Kırmızı montlu kişinin, Arnavut polisi tarafından şüpheliler arasında arandığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 22 Nisan'da başlatılan soruşturmada bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ThodexFaruk Fatih ÖzerArnavutlukKaçakKripto Para
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