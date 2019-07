Teröristler, talimatı PKK'dan almış

IRAK, (DHA)

Irak'ın Erbil kentinde, Türk Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen teröristler, talimatı Kandil'de PKK'dan aldıklarını itiraf etti. Baş fail Mazlum Dağ, Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldıktan sonra PKK'nın görevlendirdiği teröristlerle saldırıyı düzenlediğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, soruşturmayla ilgili açıklama yapıp, teröristlerin itiraflarının bulunduğu video ile olay anını içeren güvenlik kamera kayıtlarını paylaştı.

IKBY Güvenlik Ajansı, Erbil'de 17 Temmuz günü bir restoranda oturan Türk Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. IKBY Güvenlik Ajansı, açıklamanın yanı sıra saldırı sonrası yapılan operasyonlarla yakalanan saldırının baş faili olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ ile birlikte 3'ü Türk, 6 şüphelinin itiraflarının yer aldığı video ve restoranda yaşananlar ile yerel güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Suçluların saldırı talimatını birkaç ay önce Kandil'de 'Botan' kod adlı 'Fatih' ismindeki teröristten aldıklarını, 2 Irak vatandaşını ise diplomat Osman Köse'nin korumaları oldukları şüphesiyle kasten öldürdüklerini itiraf ettikleri vurgulanan açıklamada, terör saldırısıyla ilgili bazı şüphelilerin de halen arandığını ifade edildi.

KANDİL'DE 26 GÜN SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ

Saldırının baş faili terörist Mazlum Dağ, görüntülerdeki konuşmasında, 2015'te çalışmak için ağabeyi İbrahim Dağ'ın da bulunduğu Erbil'e geldiğini, 1998'de terör örgütü PKK saflarına katılan diğer ağabeyi İsmail Dağ'ın ise Türkiye'de çatışmada öldürüldüğünü anlattı. Erbil'den Süleymaniye kentine göç eden ağabeyi İbrahim Dağ'ın, bir süre önce kendisinden PKK'ya katılmasını istediğini belirten Mazlum Dağ, şunları söyledi:

"Ben de katılmayı istiyordum. Kandil'e gittiğimde 'Botan' kod adlı Fatih beni karşıladı. 26 gün Kandil'de kaldım. Fatih, bana 'İhtiyaç olduğunda bizimle çalışmaya var mısın?' dedi. Ben de 'Evet her zaman hazırım' dedim. Erbil'de nasıl çalışacağımı Fatih'e sordum, o da Erbil'de Recep diye birinin evi olduğunu, her türlü konuda bana yardımcı olacağını söyledi. Bir başka isim ise Dijvar olduğunu söyledi. Dijvar'ın asıl adının Mehmet olduğunu öğrendim. Benim önceden de silah merakım vardı. Kandil'de Fatih bana her türlü silah eğitimi verdi. 26 gün sonra Erbil'e geldim işe başladım. Bir kafede işe başladım. Daha sonra Dijvar ile bir araya geldik. Birkaç defa yüz yüze görüştük. Dijvar bana bir fotoğraf gösterdi. Adının Osman Köse olduğunu söyledi. Türk Konsolosluğu'nda çalıştığını öğrendim. Benden Osman Köse'yi takip etmemi istedi. Takip sırasında çektiğin fotoğraf ve görüntüleri ona yollamamı istedi. Çektiğim görüntüleri Dijvar'a yolladım, o da Fatih'e gönderdi. Daha sonra benden Osman Köse'yi öldürmemi istediler. İki koruması olduğunu söyleyip, bu eylemi tek başıma yapamayacağımı onlara söyledim. Onlar da bunun üzerine bana destek için 2 kişi gönderdiler. Türkiyeli olduklarını öğrendiğim Alan ile Ahmet'ti. Yanlarında susturucu tabanca getirmişlerdi. 17 Temmuz'da Alan ile Ahmet ile birlikte Dijvar'ın yanına gittik. Dijvar, Osman Köse'nin kafede olduğunu söyledi. Ben o kafeye gittim. İş bölümü yaptık. Ahmet ile Alan, Osman Köse'nin korumalarına müdahale edecekti, ben de Osman Köse'yi hedef alacaktım. Köse ile aramızda bir metre vardı. Ona bir el ateş ettim, daha sonra benim de bacağıma ateş edildi. Ahmet'in düştüğünü gördüm, başı kanıyordu. Çıkıp arabaya bindik. Olay yerinden hızlıca uzaklaştık. Dijvar ile sabaha doğru ayrıldık. Muhsin ardından bir beni beyaz bir arabayla almaya geldi. Arabaya bindik, 120 metrelik caddede asayişe yakalandık."

2 IRAKLIYI, ŞEHİT KÖSE'NİN KORUMASI OLDUKLARI ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRMÜŞLER

IKBY Güvenlik Ajansı'ndan paylaşılan 29 dakikalık görüntüde, restorandaki farklı açıdan kaydedilen güvenlik kamera kayıtlarına yer verildi. Görüntülerde, şehit edilen diplomat Osman Köse'nin kimliği belirsiz bir kişiyle karşılıklı otururken terörist Mazlum Dağ'ın saat 13.30'da yan masaya gelip yerleştiği, bu sırada Alan ve Ahmet isimli 2 teröristin ise restorana girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında terörist Mazlum Dağ'ın oturur oturmaz yanındaki çantanın ağzını açtığı ve silahını hazır hale getirdiği sırada Alan ve Ahmet isimli teröristlerin şehit Köse'nin yakınındaki bir masaya oturduğu yer alıyor. Kamera kayıtlarında, saat 13.31'de masadan kalkan iki teröristin başka bir masada oturan Irak vatandaşları Beşdar Ramazan ve Neriman Osman'a, cep telefonuyla uğraşan terörist Mazlum Dağ'ın ise diplomat Osman Köse'ye susturucu takılan tabancalarla yakın mesafeden ateş ettikleri görülüyor. Diğer iki teröristin de Köse'ye ateş ettiği görülen görüntülerde restoranda panik yaşayıp, koşan bazı müşterilerin yere çömelip emekledikleri de yer alıyor.