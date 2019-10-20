Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5029
EURO
6.4409
Erdoğan, Johnson ile görüştü
Son Dakika
Erdoğan, Johnson ile görüştü
Ampute Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin
Son Dakika
Ampute Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin
Ortalık savaş alanına döndü
Ortalık savaş alanına döndü
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Alanya'da orman yangını
Alanya'da orman yangını
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bölgede sessizlik hakim
Kapat

Terör örgütü, çekilmemekte direniyor

Kara propaganda yapan terör örgütü, çekilmemekte direniyor

Terör örgütü, çekilmemekte direniyor

Kara propaganda yapan terör örgütü, çekilmemekte direniyor

20 Ekim 2019 Pazar 17:44
8 Okunma
Terör örgütü, çekilmemekte direniyor

İSTANBUL (DHA) 

Türkiye, ABD ile Ankara'da varılan anlaşma kapsamında, PKK-YPG/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi. ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı. 

TERÖRİST BAYIK'TAN 'ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.

Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKK-YPG/PYDPKKGüvenli Koridor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peki, ya sonrası?
Peki, ya sonrası?
Türk esirlerinin esaret hikayesi
Türk esirlerinin esaret hikayesi
Türkiye yalnız değildir
Türkiye yalnız değildir
Ateş hattından canlı görüntüler
Ateş hattından canlı görüntüler
Akıncı’nın amacı nedir?
Akıncı’nın amacı nedir?
Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi
Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Operasyon başlıyor
Operasyon başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans