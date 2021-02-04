Tek çare Doğu Türkistan’ın istiklâle kavuşmasıdır...

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği, Çin’deki toplama kamplarında, kadınlara yönelik tecavüz olayları hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Doğu Türkistan'daki zulmü bitirmenin tek çaresinin Doğu Türkistan’ın istiklale kavuşması olduğunu ve bunun için her türlü meşru mücadeleye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz” denildi.

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği, “Çinli yetkililer ve sivil Çinli'ler tarafından kamplara zorla kapatılan kadınlara topluca tecavüz edildiği, kamp mağdurlarının tanıklıklarıyla ortaya konulmuştur” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Son dakika gelişmesi olarak uluslararası medyaya düşen haberlere göre, Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistan'da kurulan toplama kamplarında Çinli yetkililer ve sivil Çinli'ler tarafından kamplara zorla kapatılan kadınlara topluca tecavüz edildiği, kamp mağdurlarının tanıklıklarıyla ortaya konulmuştur. Cinsel işkence ve toplu tecavüz Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında bir tür işkence yöntemi olmakla birlikte, devasa kampların memur ve sivil Çinli'lerinn kadınlara tecavüz etmeleri için kapılarını açtığı haberlerde yer almaktadır. Kamptaki genç kadınlar Çinli gardiyanlar tarafından seçilerek karanlık odalara götürülüyor ve elleri kelepçelenerek tecavüze hazırlanıyor. Bu tecavüz sahnesi bazen kamptaki tutsaklara zorla izletiliyor.

Çin, apaçık bir soykırım uyguluyor

Bu vahim ve insanlık dışı muameleler, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da apaçık bir soykırım uyguladığı ve hiçbir ahlak kurallarını tanımadığını, uluslararası hukuku yok saydığını ve Çin komünistlerinin insanlık onurunu yitirdiğini bir kez daha ispat etmiştir. Bu gerçekler karşısında yıllardır Doğu Türkistan’daki soykırımı anlatan ve bu soykırımın durdurulması için mücadele eden Doğu Türkistanlılar, dünyaya Çin yönetiminin nedenli onursuz ve aşağılık bir işgalci olduklarını haykırmak istemektedir.

Zulmün tek nedeni Çin’in Doğu Türkistan’daki işgali

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği olarak, halkımız adına, bu zulmün ve soykırımın tek nedeninin Çin’in Doğu Türkistan’daki işgali olduğunu, Doğu Türkistan'daki zulmü bitirmenin tek çaresinin Doğu Türkistan’ın istiklale kavuşması olduğunu ve bunun için her türlü meşru mücadeleye hazır olduğumuzu, bu hususta hiçbir engel kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Uluslararsı Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve siyası partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu soykırımı durdurmaya yönelik acil hareket etmeye çağırıyoruz.

Suçluların iadesi anlaşması askıya alınmalı

Ayrıca bu olayı referans alarak Türkiye-Çin arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının sonsuza kadar askıya alınmasını talep ediyoruz. Dünyadaki diğer ülke yöneticilerini, uluslararası insan hakları kuruluşları ve savunucularını da Doğu Türkistanlıların bağımsızlık mücadelesini desteklemeye, insanlık için büyük bir tehdit haline gelen Çin yönetimine karşı caydırıcı adımlar atmaya davet ediyoruz.”