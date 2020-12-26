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TBMM Dilekçe Komisyonu'nda, yurt dışındaki Türk çocuklar için çalışma

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, yurt dışında yaşayan Türk ailelerin çocuklarının çeşitli nedenlerle yanlarından alınarak bir kısım vakıf, kilise, vakıflara verildiğine ilişkin dilekçeler geldiğini söyledi. Satır, "Dilekçelerin yazışmalarını yaptığımızda ailelerin haklı olduklarını gördük ve bir çalışma yapılması kanaatine vardık. Yeni dönemde bu konu ile ilgili alt komisyon kurabiliriz" dedi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 11:37
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TBMM Dilekçe Komisyonu'nda, yurt dışındaki Türk çocuklar için çalışma

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, komisyona gelen binlerce dilekçe arasında ilginç talepleri ve alt komisyon çalışmalarını anlattı. Satır, büyük sağlık sorunları yaratan mide küçültme ameliyatları ile ilgili kurulan alt komisyonun kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Satır, "Mide küçültme ameliyatlarındaki malpraktisleri inceleyen bir alt komisyonu kurmuştuk. Burada hem ameliyatları hem de bu ameliyatların gerekçesi olan obeziteyi inceledik. Komisyonumuz kamuoyunda çok ciddi dikkat çekti. Özellikle ameliyat standartlarının belirlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın zaten bu konuda bir çalışması ve dairesi vardı, bu dikkate alındı. Obeziten sayısının çok ciddi arttığını biliyoruz. Bu konuda bir farkındalık oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'ALT KOMİSYON KURABİLİRİZ'

Satır, TBMM Dilekçe Komisyonu olarak yeni dönemde yurt dışında yaşayan çocuklar için bir alt komisyon kuracaklarını da aktardı. Satır, yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin küçük çocuklarının çeşitli nedenlerle yanlarından alınarak bir kısım vakıf, kilise vakıflarına verildiğine ilişkin dilekçeler geldiğini ifade ederek, "Çocukların birtakım vakıflara, derneklere verilmesi, ailelerinin yanlarından alınması ile ilgili dilekçeler var. Dilekçelerin yazışmalarını yaptığımızda ailelerin haklı olduklarını gördük ve bir çalışma yapılması kanaatine vardık. Yeni dönemde bu konu ile ilgili alt komisyon kurabiliriz" diye aktardı.

Satır, yurt dışında bu dönem özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan dilekçeler geldiğini, Almanya'dan daha fazla geldiğini belirtti. Satır, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan en fazla 'denklik' konusunda dilekçe geliyor. Üniversite bitirenlerin denklikle alakalı talepleri var" dedi.

MAHKUM, 3 BİN 190 DİLEKÇE YAZMIŞ

Satır, cezaevlerinden gelen ilginç dilekçeler olduğunu da belirterek, "Cezaevinde bulunan bir vatandaş 3 bin 190 dilekçe vermiş, ayrı konularda. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bunun her birine tek tek cevap vermiş. Cezaevinden gelen dilekçeler arasında daha çok nakil talepleri var, kitap isteyen var" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMçocukKomisyonBelma Satır
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