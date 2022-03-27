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Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi

Taşkınlara karşı 'radar sensörlü erken uyarı' sistemi

27 Mart 2022 Pazar 17:31
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi

ANKARA (DHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'de depremden sonra en büyük ekonomik kayba neden olan taşkın afetlerine karşı 'Taşkın Erken Uyarı Sistemi' geliştirildi. Karadeniz'de 5 ilde taşkın riski bulunan yerleşim yerlerindeki dere yataklarına kurulacak radar sensörlü seviye gözlem istasyonu ile dere yataklarındaki su seviyesi anlık izlenecek ve taşkından yaklaşık 1 saat önce bölge halkı uyarılarak can ve mal kaybı önlenecek.

Türkiye'de taşkınları meydana getiren yağışlar ile geçmiş taşkınlara ilişkin envanter verilerinin birlikte değerlendirilmeleri sonucunda, taşkınların en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında oluşuyor. Karadeniz, Akdeniz ve Batı Anadolu coğrafi bölgeleri taşkına en hassas bölgeler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, taşkınlara ilişkin taşkın koruma çalışmaları hayata geçiriliyor. DSİ Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen çalışmalardan birisi de 'Taşkın Erken Uyarı Sistemi'.

Proje kapsamında Karadeniz'de Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta taşkın riski bulunan yerleşim yerlerindeki dere yataklarına 125 adet radar sensörlü seviye gözlem istasyonu kurulacak.

Nisan ayında kurulumu tamamlanacak istasyonlar ile dere yataklarındaki su seviyesi anlık izlenecek ve taşkından 1 saat önce bölge halkı uyarılarak can ve mal kaybı önlenecek. Yıl sonuna kadar Artvin, Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da daha sistemin kurulması hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaşkınRadar Sensörlü Erken UyarıDsi
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