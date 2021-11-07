Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,583.59
ALTIN
566.01
DOLAR
9.68
STERLİN
13.11
EURO
11.27
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa...
Sigortacılık hizmeti alınacaktır
Sigortacılık hizmeti alınacaktır
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Suyu azalan dünyaca ünlü azmakta canlanma var

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, kuraklığa bağlı su seviyesindeki azalma gerekçesiyle süresiz olarak insan girişine kapatılan 'Kadın Azmağı' su artışı ile canlandı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak övgüyle bahsettiği azmaktaki endemik bitki örtüsü yeniden hayat bulurken, su seviyesinde de gözle görülür yükseliş oldu.

07 Kasım 2021 Pazar 12:23
9 Okunma
Suyu azalan dünyaca ünlü azmakta canlanma var

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'nde 'Kadın Azmağı', dünyayı etkisi altına kuraklıktan etkilendi. Ula Belediye Başkanlığı, geçen 01 Haziran'da  azmaktaki su seviyesinin azalması üzerine harekete geçerek, insanların suya girmesini yasakladı. Belediye görevlilerince, yasağın gerekçeleri bölgeye yerleştirilen tabelalara yazıldı. Tabelalarda şu ifadelere yer verildi:

"2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 644 ve 383 Sayılı KHK'nın 10-a maddesi çerçevesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalan Kadın Azmağımızın su seviyesinin azalması, içine girilmesinden kaynaklanan canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi, sürekli kirlenmesi ve içine çöp atılması gibi sorunları ortadan kaldırmak, bu hazinemizi bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarabilmek için alanın geçici bir süreyle kapatılması kararı alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

'FLORA VE FAUNASINDA CANLANMALAR VAR'

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Kadın Azmağı'nın videosunu 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak paylaşmıştı. Su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıklar ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı'nın, 5 aydır insan girişine kapalı olması sonucu su seviyesindeki yükselme dikkati çekerken, endemik bitki örtüsü de yeniden hayat buldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Kadın Azmağı'nın Gökova Körfezi'nin en güzel noktalarının birinde yer aldığını belirtip, "Muğla ve Ula ovalarından gelen sular, burada ırmağa dönüşüyor. Doğal güzellikleri nedeniyle dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Turistik hareketliliğin fazlalığı ve iklim değişikliği nedeniyle Kadın Azmağı kısmen insan girişine kapatılmıştı. Geldiğimiz noktada bunun etkilerini görüyoruz. Yerinde yaptığımız incelemelerde flora ve faunasında canlanmalar var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaUlaSakin şehirSuIklimNASA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı suları tükeniyor
Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı suları tükeniyor
THY'den çocuk misafirlerine özel seyahat setleri
THY'den çocuk misafirlerine özel seyahat setleri
'Siper' füzesinin test atışı başarıyla yapıldı
'Siper' füzesinin test atışı başarıyla yapıldı
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
"Çocuk haczi yerine ebeveynlere disiplin hapsi geliyor"
"Çocuk haczi yerine ebeveynlere disiplin hapsi geliyor"
Gençlik, aile ve evlilik
Gençlik, aile ve evlilik
‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ videosu sosyal medyada ilgi gördü
‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ videosu sosyal medyada ilgi gördü
İnsanlık tarihini yeniden şekillendirecek
İnsanlık tarihini yeniden şekillendirecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma