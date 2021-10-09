Suriyeli Pınar bebek, 2 yaşında 

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'ı işgal eden PKK/YPG terör örgütüne yönelik 9 Ekim 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, kısa sürede teröristlerin temizlenmesiyle 120 kilometrelik Tel Abyad-Resulayn hattı, güvenli hale getirildi. Harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn’da mayın- EYP temizliği devam ederken, bölgede görev yapan Türk askeri, Suriyeli Ziheyye El Halil'in doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Tel Abyad'dan Akçakale Sınır Kapısı'na ulaştırılan kadın, daha sonra Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktorların doğumhaneye aldığı Ziheyye El Halil, kız bebek dünyaya getirdi. Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı da bebeğinin ismini Pınar koydu.

2'NCİ YAŞI KUTLANDI

Annesini hastaneye yetiştirip, sağlıklı doğum yapmasını sağlayan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde harekatın sembol ismi olan Pınar’ı unutmadı. Askerler, pasta alarak gittikleri ailenin, Tel Abyad ilçesine bağlı Süluk kasabasındaki evlerinde Pınar’a doğum günü sürprizi yaptı. Doktor tarafından sağlık kontrolü gerçekleştirilen Pınar, daha sonra askerlerin getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Pınar'a doğum günü hediyeleri de verildi.

'BÖLGEDE ÖZGÜR YAŞADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Eşinin Türk askerleri tarafından 2 yıl önce zırhlı araçla hastaneye götürüldüğünü anlatan Pınar’ın babası Ali El Halil, “2 yıl önce operasyonun ilk gününde eşime cerrahi müdahale yapılması gerekiyordu. Bu bölgede hastane ya da sağlık ocağı yoktu. Türk askeri eşimi zırhlı araca bindirip Akçakale’de hastaneye götürdüler. Orada başarılı bir şekilde doğum yaptı. Diğer kadınlar gibi normal bir doğum yaptığını düşünüyordum ancak askerlerin gösterdiği ilgiden dolayı çok büyük bir fark gördük. Kızım bugün 2’nci yaşını dolduruyor ve bölgede özgür bir şekilde yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi.

Minik Pınar, kendisine doğum günü sürprizi yapan askerleri el sallayarak uğurladı.