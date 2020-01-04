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Suriye'deki savaş en çok çocukları etkiliyor

Suriye'de, İdlib kenti ve kırsalına havadan ve karadan yapılan yoğun saldırılardan kaçıp, Türkiye sınırına yakın bölgelere gelerek kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelerin çocukları, savaştan en çok etkilenenler oluyor.

Suriye'deki savaş en çok çocukları etkiliyor

Suriye'de, İdlib kenti ve kırsalına havadan ve karadan yapılan yoğun saldırılardan kaçıp, Türkiye sınırına yakın bölgelere gelerek kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelerin çocukları, savaştan en çok etkilenenler oluyor.

04 Ocak 2020 Cumartesi 16:19
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Suriye'deki savaş en çok çocukları etkiliyor

 (Hatay), (DHA)

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan ve son günlerde artan bombardımanlardan canlarını kurtarmak için yüz binlerce sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. İç savaşta binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlercesi de yaralandı. Ev ve arazilerini terk edip, Türkiye sınırına yakın bölgelere yerleşen Suriyelilerden kamp yeri bulanlar kurdukları çadırlarda, birçoğu da kamp yeri bulamadığı için zeytin ağaçları altında, boş alanlarda veya kayalıklar üzerine çadır kurarak yaşamını sürdürüyor. Buralarda yardım kuruluşlarının verdikleri destekle Suriyeliler, çatışmalardan uzakta, güven içerisinde günlerini geçiriyor.

KAMP ALANLARI ÇAMUR DERYASI

Kaçarak gelen ailelerin çocukları ise savaşın acımasızlığına rağmen, çamur deryası haline gelen kamp alanlarında yaşama sarılıyor. Son günlerdeki aşırı yağışların yaşandığı bölgede yaşayan Suriyeli ailelerin çocukları, çamur deryasına dönüşen kamp alanlarında ayakkabısız, üzerlerinde ısıtacak giysiyi olmadan ağır kış şartlarında kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

DHA

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SuriyeSavaşçocukVatanönce Vatan
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