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Suni yeraltı suyu besleme tesisleri susuzluğa çare olacak

DEVLET Su İşleri (DSİ) Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer, İzmir'in Tire ilçesinde hayata geçirilen suni yeraltı suyu besleme tesisi ile buharlaşma kaynaklı su kayıplarının önüne geçildiğini ifade ederek, proje ile bölgede su seviyesinin yükselişe geçtiğini söyledi. 

19 Ocak 2021 Salı 09:20
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Suni yeraltı suyu besleme tesisleri susuzluğa çare olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde 100 yeraltı barajı ve suni yeraltı suyu besleme tesisi çalışmaları sürüyor. 16'sı tamamlanan yeraltı barajı ve suni besleme tesislerinde yıllık 40 milyon metreküp su depolanması hedefleniyor. Türkiye'nin ilk suni yeraltı suyu besleme tesisi ise İzmir'in Tire ilçesinde Eğridere Çayı üzerinde hayata geçirildi. Yağışla gelen suyun boşa akmayacağını, yeraltı barajlarında toplanarak içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacağını belirten DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer, "Bölgede sekiz adet gözlem noktamızdan suların seviyeleri izlenmektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile suların yaklaşık 10 metrenin üzerinde yükseldiği belirlenmiştir" dedi.

'500'E YAKIN KUYULARIN DAHA VERİMLİ OLMASI HEDEFLENİYOR'

Türkiye genelinde 2023 yılına kadar yeraltı barajı ve yeraltı suni besleme tesisi olmak üzere 100 projenin tamamlanarak hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Adem Sömer, "İzmir'de tamamlanan 6 proje daha var. 100 projenin 16'sı 2020 yılı itibariyle tamamlandı. Küçük Menderes Havzası 3 bin 500 kilometrelik bir alana sahip. Burada 31 binin üzerinde resmi belgeli sondaj kuyusu var. Bu kuyular çok azaldı. Bu tür projelerle yeraltı suyu seviyesini yükseltip tekrardan rezervimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Tire Eğridere'de Hazine arazisi olan 93 bin metrekare bir alanda yaklaşık 550 bin metreküp hacminde suyun birikerek yeraltına süzülmesi sağlanıyor. Suyun yeraltına süzülmesi ile 500'e yakın şahıs ve kooperatif kuyularının daha verimli olması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

'KURAKLIK TEHLİKESİNE KARŞI BU TÜR PROJELERİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'

İklim değişikliği ve tarımsal sulamaların düzensizliği nedeniyle yeraltı suyu kuraklığı yaşandığına dikkati çeken Sömer, kuraklık tehlikesine karşı bu tür projelerin önemine değinerek, "Özellikle Ege Bölgesi bu kuraklığı çok ciddi bir şekilde yaşıyor. O yüzden yeraltı barajları ve yeraltı suni besleme tesisleri çok büyük önem arz ediyor. Bu projeler ile suların yeraltına depolanması, buharlaşmanın önlenmesi ve suların boş yere denize gitmesinin önüne geçilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'de 16 projemiz bulunmaktadır. İlk proje Tire Eğridere projemizdir. 6 tane proje ise 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Türkiye genelinde 40 milyon metreküp su depolamayı amaçlıyoruz. Toplamda 600 bin kişiye içme suyu sağlanması, 60 bin dekar arazinin sulanması ve toplamda 45 milyon liralık bir gelir artışı hedefleniyor" diye konuştu.

'SERVET NİTELİĞİNDE BİR PROJE'

Hayata geçirilen yeraltı suni besleme tesisinin ardından bölgede olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Tire Gökçen Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Küreli de "Kooperatifimize ait kuyularımız var. Yeraltı suları mevsim şartlarından dolayı azaldı. Bu proje ile birlikte su seviyeleri yükselişe geçti. Birkaç sene sonra daha yüksek seviyelere ulaşacağını umut ediyoruz. Her şeyin başı su. Su arttığında ürün verimliliği de haliyle artıyor. Daha önce önlem alınmadan önce bu su denize akıp gidiyordu. Yeraltı su seviyelerindeki artış ile elektrik enerjisi giderlerinde tasarruf sağlayacak. Bir faydası olmuyordu ama şimdi geçen yıldan itibaren DSİ'nin yaptığı çalışma bizim bölge için mükemmel oldu. Bölge halkı da çok sevinçli. Vatandaşlarımız buraya gelerek suyun ne kadar biriktiğine bakıyor. Kuraklığın yaşandığı böyle bir dönemde servet niteliğinde bir proje" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DsiDevlet Su İşleriYeraltıToprakSu
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