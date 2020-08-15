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Sümela Manastırı’nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin

Trabzon’un Maçka ilçesinde, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve ziyarete açılan Sümela Manastırı’nda, 5 yıl aranın ardından ilk ayin gerçekleştirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmadığı ve Gelibolu Metropoliti İstanbul patrikliğine bağlı Stefanos Dinidis'in yönettiği ayinde, yurt dışından gelen az sayıda turist yer aldı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:07
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Sümela Manastırı’nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin

(Trabzon), (DHA)

Hristiyan âleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği'nce kendilerine verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı.

Sümela Manastırı’nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmadığı ve Gelibolu Metropoliti İstanbul patrikliğine bağlı Stefanos Dinidis'in yönettiği Sümela’daki 7’nci ayine, Gürcistan, Rusya ve Yunanistan'dan yaklaşık 50 turist katıldı.

Gelibolu Metropoliti İstanbul patrikliğine bağlı Stefanos Dinidis, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yüce Allah'a bizlere bu sene Sümela Manastırı'nda ayin icra etmeyi nasip ettiği için şükretmeliyiz. Buradaki 15 Ağustos Meryem Ana kutlamasına katılmayan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un selamlarını ve hayır dualarını hepinize iletmekteyim. Hristiyanların yanında Müslümanlar tarafından da büyük hürmet ve itibar gören Kuran-ı Kerim'de kendisinden en iyi şekilde bahsedilen Allah'ın seçtiği tertemiz ve bütün kadınlardan üstün kıldığı bakire Meryem anamıza ithaf edilen ve tesis tarihi 4 asrın sonlarına kadar uzanan bu tarihi manastır, tek bir yaradana iman edenlerin samimiyetli gayretleriyle bu kadar zorlu tabiat şartlarına sahip bir yerde kurulabilmiş ve yaşatılmış. Zaman içinde Osmanlı padişahlarının ihtimamlarıyla ihya edilerek günümüze kadar gelebilmiştir. Son olarak kapsamlı restorasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin imkanları ile gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile emeği geçenlere şükranlarımızı arz ederim. Küresel ölçekteki Covid-19 musibetinin son bulması, ülkemizde kardeşliğin ve huzurun daim olması bütün dünyada barış ortamının tesisi için Meryem anamızın şefaatleri ile Yüce Allah'ımıza niyaz ederiz" dedi.

Konuşmanın ardından ilahiler okundu ve Stefanos Dinidis tarafından kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesinin ardından, tarihi manastır pandemi tedbirleri kapsamında yeniden ziyarete açıldı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ilk ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SümelaManastırAyin5 YılAraönce VatanTrabzon
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