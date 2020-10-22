Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1198
ALTIN
486.035
DOLAR
7.9168
STERLİN
10.3796
EURO
9.3577
Unutmaya Karşı Sergisi 
Unutmaya Karşı Sergisi 
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
SMA hastası küçük Roza uzanacak yardım eli bekliyor
SMA hastası küçük Roza uzanacak...
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Söndüren-10 KKTC’ye uğurlandı

Habere ulaşmak için tıklayınız...

22 Ekim 2020 Perşembe 17:20
18 Okunma
Söndüren-10 KKTC’ye uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi'nde Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil ve Kıbrıs gazilerinin de katıldıkları Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

VHA-KOCAELİ 

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetine ait Söndüren-10 römorkörü, Kocaeli'deki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının tamamlanması ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörü, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz'in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı olarak  göreve hazır hale getirildi.

 "ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR SAĞLADIK”  

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi'nde Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil ve Kıbrıs gazilerinin de katıldıkları Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaskanı seçilen Ersin Tatar'ı ktlayan ve yeni görevnde başarılar dileyen Dursun, deniz ve okyanusların, sahip oldukları besin, doğal kaynaklar ve alternatif enerji üretim potansiyelleri nedeniyle insanlığın ekonomik mücadelesinin temel zeminini oluşturduğunu söyledi.

Dursun, devletlerin denizlerdeki kaynaklara ulaşma ve yararlanma amacıyla mücadele içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz havzasındaki egemenliğimizden ve uluslararası hukukla meşruiyete dayanan deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı tesis edebilecek ve koruyabilecek kudret ve imkana bugün her zamankinden daha çok sahibiz. Cumhurbaskanımız sayin Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, öngörüsü ve önderliğinde nitelikli araştırma gemileri filosu ve bu filoya destek olan güçlü donanmamızla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve diğer deniz kaynaklarının tespiti noktasında çok önemli atılımlar ve kazanımlar sağladık."

"BAYRAKLARIMIZ DOĞU AKDENİZ’DE DALGALANACAK”  

Deniz yetki alanlarında deniz, seyir, can, mal ve çevre emniyeti anlamında önemli sorumluluklar bulunduğunu aktaran Dursun, "Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde deniz ve hava araçları kazalarinda arama kurtarma yönetmeliğimiz yayınlanmış olup, deniz yetki alanlarımız dahilindeki Türk arama kurtarma sahası Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızı da kapsayacak şekilde genişletildi. Diğer bir ifadeyle arama kurtarma sorumluluk sahamızı yaklaşık iki katina çıkardık" dedi.

Dursun, Doğu Akdeniz'deki deniz emniyetinin artırılmasına yönelik Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti bünyesinde gemi trafik hizmetleri merkezinin kurulması amacıyla çalışmaları başlattıkların belirterek, bu çalışmayla Doğu Akdeniz'deki gemi trafik izleme alanlarının da genişleyeceğini bildirdi.

Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin modernizasyon çalısmalarıyla daha uzun süre aktif olarak bölgede ve sahada görev yapacak duruma getirildiğini aktaran Dursun, Türkiye ve KKTC bayraklarının her zaman Doğu Akdeniz'de gururla dalgalanmaya devam edeceğini belirtti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmus Ünüvar da Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetinin mevcut römorkörlerinin yenilenmesi kapsamında modernize edilen Özgür ve Söndüren-10'un tesliminin kendilerini memnun ettigini dile getirerek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzmar Yönetim Kurulu Baskanı Ahmet Noyan Altuğ ise tersane olarak bu proje için seferber olduklarını aktararak, görevi en iyi şekilde ve layıkıyla yapmak için maddi ve manevi tüm imkanlari Söndüren-10 gemisi için kullandıklarını kaydetti.

Söndüren-10 römorkörünü yenilediklerini belirten Altuğ, geminin yasam mahallinin her iki tarafina KKTC bayrağını nakşettiklerini söyledi.

Kıbrıs Gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil ve Kıbrıs gazilerinin de katıldığı törende, ayrıca KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın mesaji da okundu.

Konusmalardan sonra, dua edilmesinin ardindan Söndüren-10 römorkörü KKTC'ye ugurlandi. Özgür römorkörü ise Yalova'da düzenlenen tören ile KKTC'ye gönderilecek.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetine ait Söndüren-10 römorkörü, Kocaeli’deki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uğurlandı.

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörü, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz’in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı göreve hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi’nde düzenlenen Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Söndüren10KKTCEm. Tümg. Cumhur EvcilKıbrıs GazileriSelim Dursun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Başkanı ve Başbakanı seçildi
Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Başkanı ve Başbakanı seçildi
ÖZDÖNER ARTIK EVLERDE
ÖZDÖNER ARTIK EVLERDE
14 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon
14 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon
TEHLİKEYE DİKKAT!
TEHLİKEYE DİKKAT!
Kıbrıs Türkü, ‘Tatar’ dedi
Kıbrıs Türkü, ‘Tatar’ dedi
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneylere suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneylere suç duyurusu
Ünlü Macar Türkolog Gluya Nemeth
Ünlü Macar Türkolog Gluya Nemeth
Rahmi Koç'la ilgili hastaneden açıklama
Rahmi Koç'la ilgili hastaneden açıklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma