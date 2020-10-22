Söndüren-10 KKTC’ye uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi'nde Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil ve Kıbrıs gazilerinin de katıldıkları Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

VHA-KOCAELİ

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetine ait Söndüren-10 römorkörü, Kocaeli'deki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının tamamlanması ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörü, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz'in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı olarak göreve hazır hale getirildi.

"ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR SAĞLADIK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi'nde Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil ve Kıbrıs gazilerinin de katıldıkları Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaskanı seçilen Ersin Tatar'ı ktlayan ve yeni görevnde başarılar dileyen Dursun, deniz ve okyanusların, sahip oldukları besin, doğal kaynaklar ve alternatif enerji üretim potansiyelleri nedeniyle insanlığın ekonomik mücadelesinin temel zeminini oluşturduğunu söyledi.

Dursun, devletlerin denizlerdeki kaynaklara ulaşma ve yararlanma amacıyla mücadele içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz havzasındaki egemenliğimizden ve uluslararası hukukla meşruiyete dayanan deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı tesis edebilecek ve koruyabilecek kudret ve imkana bugün her zamankinden daha çok sahibiz. Cumhurbaskanımız sayin Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, öngörüsü ve önderliğinde nitelikli araştırma gemileri filosu ve bu filoya destek olan güçlü donanmamızla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve diğer deniz kaynaklarının tespiti noktasında çok önemli atılımlar ve kazanımlar sağladık."

"BAYRAKLARIMIZ DOĞU AKDENİZ’DE DALGALANACAK”

Deniz yetki alanlarında deniz, seyir, can, mal ve çevre emniyeti anlamında önemli sorumluluklar bulunduğunu aktaran Dursun, "Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde deniz ve hava araçları kazalarinda arama kurtarma yönetmeliğimiz yayınlanmış olup, deniz yetki alanlarımız dahilindeki Türk arama kurtarma sahası Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızı da kapsayacak şekilde genişletildi. Diğer bir ifadeyle arama kurtarma sorumluluk sahamızı yaklaşık iki katina çıkardık" dedi.

Dursun, Doğu Akdeniz'deki deniz emniyetinin artırılmasına yönelik Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti bünyesinde gemi trafik hizmetleri merkezinin kurulması amacıyla çalışmaları başlattıkların belirterek, bu çalışmayla Doğu Akdeniz'deki gemi trafik izleme alanlarının da genişleyeceğini bildirdi.

Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin modernizasyon çalısmalarıyla daha uzun süre aktif olarak bölgede ve sahada görev yapacak duruma getirildiğini aktaran Dursun, Türkiye ve KKTC bayraklarının her zaman Doğu Akdeniz'de gururla dalgalanmaya devam edeceğini belirtti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmus Ünüvar da Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetinin mevcut römorkörlerinin yenilenmesi kapsamında modernize edilen Özgür ve Söndüren-10'un tesliminin kendilerini memnun ettigini dile getirerek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzmar Yönetim Kurulu Baskanı Ahmet Noyan Altuğ ise tersane olarak bu proje için seferber olduklarını aktararak, görevi en iyi şekilde ve layıkıyla yapmak için maddi ve manevi tüm imkanlari Söndüren-10 gemisi için kullandıklarını kaydetti.

Söndüren-10 römorkörünü yenilediklerini belirten Altuğ, geminin yasam mahallinin her iki tarafina KKTC bayrağını nakşettiklerini söyledi.

Kıbrıs Gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil ve Kıbrıs gazilerinin de katıldığı törende, ayrıca KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın mesaji da okundu.

Konusmalardan sonra, dua edilmesinin ardindan Söndüren-10 römorkörü KKTC'ye ugurlandi. Özgür römorkörü ise Yalova'da düzenlenen tören ile KKTC'ye gönderilecek.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetine ait Söndüren-10 römorkörü, Kocaeli’deki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uğurlandı.

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörü, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz’in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı göreve hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi’nde düzenlenen Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.