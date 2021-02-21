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Son dönemde depo, tesis ve fabrika yangınları arttı, uzmanlar uyardı

Türkiye'de son yıllarda artan depo, tesis ve fabrika yangınlarına dikkat çeken Mersin Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Sinan Can, lisans verilen işletmelerin standartlara ve belli kriterlere uyması gerektiği uyarısında bulundu.

21 Şubat 2021 Pazar 11:59
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Son dönemde depo, tesis ve fabrika yangınları arttı, uzmanlar uyardı

MERSİN

Avrupa'dan Türkiye’ye gönderilen atıkların rekor düzeye ulaştığı son dönemde, geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlar da artış gösterdi. Türkiye'de sadece 2020'de 63 geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. 2021'de de geri dönüşüm tesislerinde yangın olayları devam etti.


Mersin Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Sinan Can, son 2 yılda Türkiye'de meydana gelen geri dönüşüm depo yangınlarına dikkat çekti. Yangınların genellikle elektrik trafoları, elektrik sistemindeki aksaklıklar, iş güvenliği ve kalite sistemlerinin tam olarak oturmadığından kaynaklandığını kaydeden Can şöyle dedi:


'GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ YANMAYA MÜSAİTTİR'


"Geri dönüşüm malzemeleri yanmaya müsaittir. Burada dikkat çekici olan yangınların etkilerini görebileceğimiz veri tabanlarının olmaması. Yangınların çıkış nedenleri, kaynağı, verdiği zararları ve çevresel etki analizlerini göremiyoruz. Bu çok önemli bir eksiklik. Bu tesisler bakanlık tarafından onaylı tesislerdir ancak onay almamış tesisler de mevcut. Bu tür yerlere lisans verilirken alt yapı kriterlerine dikkat edilmeli. İşletmeye güvenlik, yangın, çevresel, ekonomik kriterlere uyulması halinde lisans verilmeli. Lisansı olmayan işletmeler de denetlenerek gerekli kriterler hayata geçirilmelidir" dedi.

'TESİSLERİN CİDDİ ANLAMDA DENETLENMESİ GEREKİYOR'

Mersin'de de faaliyet gösteren geri dönüşüm depolarındaki tehlikeye dikkat çeken Can, "Geri dönüşüm depolarının ciddi anlamda denetlenmesi gerekiyor. Bu yangınları engellemek için tesis alt yapı sorunlarını gidermek, düzensiz çalışmaları önlemek, elektrik arızalarını onarmak oldukça önemlidir. Mersin'de de işletme yangınları ciddi anlamda artış göstermektedir. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Bunun en aza indirilmesi için de çalışmalar yapılmalı ve denetlemeler artırılmalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DepoTesisFabrikaYangınUyarı
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