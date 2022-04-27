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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:42
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilanda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi 16.05.2022 mesai bitimine kadardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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