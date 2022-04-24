Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.472,50
ALTIN
915,67
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,93
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2...
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şırnak'ta 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

24 Nisan 2022 Pazar 15:56
Şırnak'ta 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı

ANKARA, (DHA)-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 581 personel görev alıyor.  

Operasyonun 1'inci gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta; 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet patlayıcı düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması içim yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnaktaBakanlıkönce VatanEren Abluka5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan OperasyonuŞırnak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı
PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi
Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme
Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara’ya geliyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara’ya geliyor
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
Japon Uzay Ajansı'ndan TUG'a 'Onur Ödülü'
Japon Uzay Ajansı'ndan TUG'a 'Onur Ödülü'
THY'den köy çocuklarına "23 Nisan" sürprizi
THY'den köy çocuklarına "23 Nisan" sürprizi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma