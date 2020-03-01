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Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden asker selamı ile veda

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit yeğeni Turgay Can Ergün (5) , asker kıyafeti giyip dayısının tabutu başında asker selamı verdi.

01 Mart 2020 Pazar 15:16
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Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden asker selamı ile veda

DHA

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı’nın cenazesi ilk olarak Orta Mahalle 162'nci Sokak’taki evine getirildi, dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze Rıdvan Paşa Camii’ne getirildi. Buradaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız ve 1 erkek kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı’nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun” sözleri yürekleri dağladı.

Öte yandan şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın ortaokulda okuduğu dönemde 19 Mayıs İzcilik Kulübü'ne üye olduğu ve izcilik faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. 19 Mayıs İzcilik Kulübü üyeleri de cenaze töreninde hazır bulundu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın cenazesi bir süre kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Ardından cenaze Göğceli Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) 

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ÇANKAYA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri erkan, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Tören öncesi, şehidin babası Mehmet Çankaya taziyeleri kabul etti. 4 çocuğundan tek erkek olanı kaybetmenin acısını yaşayan Kezban Erdemir ise, cenaze boyunca üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Bu sırada anne Kezban Erdemir, metanetini koruyarak oğlunun tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi. Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Onbaşı GülaştıAsker SelamıVedaönce VatanTürk Silahlı KuvvetleriSuriyenin İdlib Kentinde
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