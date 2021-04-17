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Sedat Peker grubu soruşturmasında 10 tutuklama

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

17 Nisan 2021 Cumartesi 09:13
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Sedat Peker grubu soruşturmasında 10 tutuklama

İSTANBUL (DHA) 

Sedat  Peker ve adamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 49 şüpheli ifade verdi. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından 32 şüpheliyi serbest bırakırken 17 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik sorgusunun yapılmasının ardından 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

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