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Sarıkamış Şehitleri anıldı

M. Kemal Sallı‘nın yazısı için tıklayınız...

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:31
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Sarıkamış Şehitleri anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 107. Yıldönümünde, Kars’ta düzenlenen törenlerle, Allahu Ekber Dağları’nda donarak şehit olan canlarımız dualarla anıldı. 

M. KEMAL SALLI

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından ellerinde bayraklarla koşup gelen binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış’ta, Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'ndeki toplanma alanında bir araya geldiler.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 107. YIL TÖRENİNE BÜYÜK İLGİ

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak düşüncesiyle başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen, onbinlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi; Sarıkamış şehitlerinin aziz ruhlarıyla kucaklaşmak üzere, Kızıçubuk Zirvesi’nde toplandı.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ VE BÜROKRAT KATILIMI

Kızılçubuk Zirvesi’ndeki toplanma alanına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. 

Fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ HOCAMIZI SAYGIYLA SELAMLIYORUZ

Sarıkamış Harekatı’nın 107. Yılı dolayısıyla, yaptığı araştırmalarla, verdiği konferanslarla ve yazdığı kitaplarla, tarihin karanlıklarında kalmış Sarıkamış gerçeklerini aydınlatan, bizleri Sarıkamış şehitlerimizle buluşturup kucaklaştıran dünyaca ünlü kalp cerrahımız Prof. Dr. Bingür Sönmez’i minnet ve saygıyla selamlıyoruz. 

Önce Vatan Gazetesi

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Sarıkamış şehitleriAllahuekber DağlarıKızılçubuk ZirvesiSoğanlıOsmanlı OrdusuEnver PaşaRus IşgaliSarıkamışProf. Dr. Bingür Sönmez
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