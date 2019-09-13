Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103034
ALTIN
273.033
DOLAR
5.6692
STERLİN
7.0646
EURO
6.2778
Faizi sıfıra indirin
Son Dakika
Faizi sıfıra indirin
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Son Dakika
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
İş fırsatları için hemen tıkla!

Saraçoğlu: Yerli tohumları korumak milli görevdir

Saraçoğlu: Yerli tohumları korumak milli görevdir

Saraçoğlu: Yerli tohumları korumak milli görevdir

Saraçoğlu: Yerli tohumları korumak milli görevdir

13 Eylül 2019 Cuma 17:51
4 Okunma
Saraçoğlu: Yerli tohumları korumak milli görevdir

ANKARA, (DHA) 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ata tohumunun korunmasının milli bir vazife olduğunu söyleyerek, "Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır. Bunları korumak milli görevdir ve milli güvenliğimizle ilgilidir" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Saraçoğlu, yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanmasına dair yönetmeliğin 3 Eylül 2019'da yayımlandığını hatırlattı. Bunun bir milat olduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Tüm canlılar, insan, hayvan ve bitkiler tohumdan çoğalır. İnsan da ana rahmine düştüğünde tohumdur. Toprak tohumların ana rahmidir. Tohum bir zaman kapsülüdür. Geçmişten gelenleri korurken, bir yandan da onları geleceğe aktarır. Tohumu kaybetmek hem beslenme kültürünü hem de geleceğini kaybetmektir. Tohumları korumak ve çoğaltmak gelecekteki nesillerimizin de üzerimizdeki haklarıdır. Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır. Bunları korumak milli görevdir ve milli güvenliğimizle ilgilidir. Tohum biyolojik bir silahtır aynı zamanda. Onun genetik yapısını öyle bir değiştiririm ki ileride siz onu tüketmeye başladıktan sonra MS, kanser, hipertansiyon, diyabet gibi metabolizma hastalıklarına da yakalanabilirsiniz. Yani tohum biyolojik bir silahtır aynı zamanda. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda tedbirlerini fazlasıyla alıyor ve bu bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

Saraçoğlu, GDO'lu tohumların toprağı bozduğunu, hatta o toprakta yaşayan solucanların dahi alzheimer olduğunu söyledi.

'TOHUM MİLLİ KAYNAKTIR'

Türkiye'nin dört bir yanından ata tohumu ve maya topladığını anlatan Saraçoğlu, Tarım Bakanlığı aracılığıyla 2020 yılında isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ata tohumu verileceğini, ancak bir kez verilecek bu ata tohumlarını alan kişilerin bunlara çoğaltmakla yükümlü olduklarını anlattı. 'Tohum milli kaynaktır' diyen Saraçoğlu, tarla kültürünü de gençlere aktarmak gerektiğini vurgulayarak, "Toprağı pis diye tanıyorlar. Toprak pis değildir dünyanın en güçlü arındırıcısı, temizleyicisi topraktır" diye konuştu. Besicilikte de yerel ırk üretime dikkati çeken Saraçoğlu, "Hollanda'ya bizi benzetmeye çalışanlar var. Yanlış yoldalar ve yanlış örnek veriyorlar. Fransa'daki hayvancılık biliyor musunuz, iki günde bir Fransız mandıracısı intihar ediyor? Avrupa'da mandıracılar, genomik ineklerle çalışanlar intihar etmeye başladılar bu yeni bir şey değil. "

'VATANDAŞLARIN ALIŞVERİŞ YAPARKEN SORGULAYICI OLMALARI LAZIM'

Türkiye'de genomik, yani genetiği ile oynanmış hayvanların bulunmadığını belirten Saraçoğlu, genomik hayvanların dışkılarının bertaraf edilmesinin de Avrupa için büyük sorun teşkil ettiğini açıkladı. Vatandaşlara alışveriş yaparken sorgulayıcı olmalarını öneren Saraçoğlu, bu bilincin yayılmasının önemine de dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün yakışıklı elmalar var. 3 tane elma var piyasada sarı, kırmızı, yeşil. Taş gibi 2 ay 3 ay dolapta duruyor. Yiyince sindiremiyorsunuz. Ama Amasya elması öyle mi? Amasya elmasının yiyorsunuz sindiriminiz kolaylaşıyor, kabızlığı önlüyor, gaz da olmuyor. Demek ki içerik kimyası bozuk değil."

'ÇOCUKLARINIZA TARHANA İÇİRİN'

Saraçoğlu, 'okul gıdası logosu' uygulamasının 1 yıl ertelenmesine ilişkin soru üzerine, bunun muhatabının Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi. Saraçoğlu, şunları söyledi: "Nişasta bazlı veya mısır şurubu içerikli gıdaların evlatlarımız tarafından tüketilmemesi lazım. Bu en önemli şey, bir de halkımıza alternatif gıdaları kazandırmamız gerekiyor. Süt, süt, süt nereye kadar. Mesela soya sütü, badem sütü, fındık sütü, Hindistan cevizi sütü bunlar müthiş besleyici çocukların zeka gelişimlerinde de çok önemli. En zengin protein kaynağı tarhanadır, unuttuk. Tohum değişince beslenme kültürü de değişti. Tarhana yedirin. Fermente olduğu için sindirimi de çok kolay, vücut da gayet güzel bunun proteinlerini emiyor. Çocuklarınıza tarhana yedirin. En önemli gıdalardan bir tanesi. Zeka gelişiminde mesela incir çekirdeği yağı. Fazla değil bir çay kaşığı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. İbrahim SaraçoğluCumhurbaşkanı BaşdanışmanıYerli TohumYerli TohumlarMilli Tohumlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti
4 akademisyenin katili, 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili açıklama
Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı
Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı
İntihar ediyoruz!
İntihar ediyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sakarya Zaferi' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sakarya Zaferi' mesajı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beştepe'de 'Suriye Koordinasyon' toplantısı
Beştepe'de 'Suriye Koordinasyon' toplantısı
Operasyonlar peş peşe geldi!
Operasyonlar peş peşe geldi!
Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı
Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans