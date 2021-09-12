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Sanal dolandırıcıların yeni hedefi doktorlar

Pandemi döneminde popülerleşen doktorların sosyal medya hesapları, dolandırıcıların hedefi oldu. Ele geçirilen hesaplardaki takipçiler, doktorlar tarafından paylaşıldığını düşündüğü, kısa yoldan yüksek miktarda para kazanacağı yönündeki mesajlara ya da iletilere inanarak paralarını kaptırıyor. Sosyal medya hesabı çalınan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Hanifi Şahin, "Bir hastam HPV aşısı olmak için 3 aydır para biriktiriyordu, maalesef dolandırıcılar onun biriktirdiği parasını aldılar. Bir tane hasta daha yine dolandırılmış durumda" dedi.

12 Eylül 2021 Pazar 16:44
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Sanal dolandırıcıların yeni hedefi doktorlar

Önce hekimlerin sosyal medya hesaplarını hedef alıyorlar, sonra direkt mesajlarla ele geçiriyorlar.  Hesaplardan paylaştıkları fotoğraflarla mesajlarla da takipçileri dolandırıyorlar. Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pandemiyle birlikte takipçi sayısı her gün artış gösteren ve toplumda güvenirliği yüksek seviyede olan doktorların sosyal medya hesapları. Siber güvenlik uzmanları ve hesabı çalınan hekimler ise uyarıyor, "Bir doktor böyle mesajlar paylaşmaz"

HESAP ÇALINDI UYARISI E-POSTA İLE GELİR 

Pandemi döneminde popülerleşen doktorların sosyal medya hesapları, dolandırıcıların hedefi oldu. Ele geçirilen hesaplardaki takipçiler, hekim tarafından paylaşıldığını düşündüğü, kısa yoldan yüksek miktarda para kazanacağı yönündeki mesajlara ya da iletilere inanarak paralarını kaptırıyor. İlk olarak sosyal medya hesabının mesajlar bölümüne "hesabınız çalındı" şeklinde bir mesaj gönderiliyor. Hesap sahibi, bu mesajı açarak, çalınma korkusuyla bilgilerini mesajın içindeki bölümlere yazmaya başlayınca hesabı otomatik olarak çalınmış oluyor. Uzmanlar ise "hesabınız çalındı" mesajının sosyal medya uygulamalarının mesajla değil, e-posta yoluyla uyarı gönderdiğini belirtiyor.

"DEKONTLAR BİLE PAYLAŞILIYOR"

Dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını ele geçirdikten sonra, "1 koy, 5 kazan mantığındaki mesajları paylaşmaya başlıyorlar. Bazı hesaplardan ele geçirilmiş olan hesabın sahibi doktorun adına düzenlenmiş dekontlar bile paylaşılıyor. Pandemi döneminde takipçi sayısı her gün artış gösteren ve toplumda güvenilirliği yüksek olan doktorların sosyal medya takipçileri bu yöntemle dolandırılıyor.

"HPV AŞISI OLMAK İÇİN 3 AYDIR PARA BİRİKTİRİYORDU, MAALESEF DOLANDIRICILAR ONUN BİRİKTİRDİĞİ PARASINI ALDILAR"

Sosyal medya hesabı çalınan doktorlardan biri de Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Hanifi Şahin oldu. 

Şahin, "Yaklaşık 2-3 ay önce İnstagram hesabım dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Özellikle instagramı taklit eden bildirimler geliyor, 'hesabınızda şu problem var' gibi. Siz o linke tıkladığınız zaman ya da o gelen mesaja cevap verdiğinizde hesabınız ele geçirilmiş oluyor. Benim hesabımdan o dönem '1 yatırın size 100 verelim' şeklinde bildirimler paylaşıldı. Hekimlere olan o güven ve saygınlık, insanların inanması bazı iyi niyetli takipçilerimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetlerinin kurbanı olmasını sağlıyor. Bu anlamda uyarıcı bir şey olması lazım, hekimlerin öyle paylaşımlar yapmayacağı, titan zinciri şeklinde işlere giremeyeceği yönünde vatandaşların bilgi sahibi olması lazım. Çünkü çağımızda, özellik bu dönemde bu tarz saldırılar olabiliyor. Mağdur olan oldu, bir hastam HPV aşısı olmak için 3 aydır para biriktiriyordu, maalesef dolandırıcılar onun biriktirdiği parasını aldılar. Bir tane hasta daha yine dolandırılmış durumda. Tabi her şey karşıtını üretiyor. Hesabı çalanlar gibi bu hesabı ele geçirenler, bu tarz yeteneklerini faydalı işlere yönelten insanlarda var. Sosyal medya uzmanlarından yardım alarak ben hesabımı geri almayı başardım. Ama bazı arkadaşlarımız maalesef geri alamıyorlar" dedi. 

"TAKİPÇİLERİN DOKTORLARIN BU TARZ ÇALIŞMALAR YAPMAYACAĞINI ÖNGÖRMELERİ VE ŞÜPHECİ DAVRANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Dijital İletişim ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Nabar Garakhanova, "Doktorlarımızın da sosyal medya ve dijital medyayla çok ilgileri olmadığı için kendi hesaplarını açtıklarında bazı unsulara dikkat etmiyorlar. Her zaman direkt mesaj kutularına 'sizinle ilgili şikayet var' ya da 'hesabınız hacklendi, ele geçirildi, lütfen bunu tıklayın' şeklinde. Özellikle İnstagram'da onlarda ciddi bir şey sanıyorlar ve tıkladıkları anda şifreleri isteniyor, şifrelerini giriyorlar ve maalesef hesapları ele geçiriliyor. Daha sonra hesaplarını geri alma fırsatları da olmuyor. Dolandırıcılar onların adıyla önerilerde, tavsiyelerde bulunuyorlar. Doktorun ismine bir dekont yapılıyor, o dekontu da gösteriyorlar. Takipçileri de o hekimimize güven teşkil ettiği için, dijitalde en önemli hususunda güven olmasından dolayı düşünmeden aynı işlemi yapıyorlar. Burada yapmamız gereken; birincisi doktorlarımızın her hangi bir mecradan gelen mesajı dikkate almaması gerekir. Çünkü bu tür çalışmaları sosyal medya hesapları direkt mesaj kutusundan göndermez. Bunları e-posta vasıtasıyla gönderirler. İkinci olarak; her zaman şifrelerini ikili doğrulama metoduyla kullanmaları gerekiyor. Başka bir hesaptan girildiği zaman doğrulama size telefonla ya da e-postayla geldiğinde yapılabilsin. Bir diğer unsur ise lütfen herkes bilgilerini bir sosyal medya hesabı açtığında bilgilerini eksiksiz doldursunlar. Bu durumu şikayet ettiğiniz zaman mecraya, sizin bilgilerinizi 1-2 gün içinde ölçtükten sonra iade edebiliyorlar. Fakat bilgileriniz eksikse bunu yapamazlar. Diğer taraftan takipçilerin doktorların bu tarz çalışmalar yapmayacağını öngörmeleri ve şüpheci davranmalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle doktorlarıyla ayrıca bir iletişime geçerek doğruluğu teyit etmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiDoktorDolandırıcıSanal Dolandırıcı
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