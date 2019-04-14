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Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu Elif Kiraz

Habere ulaşmak için tıklayınız…

Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu Elif Kiraz

Habere ulaşmak için tıklayınız…

14 Nisan 2019 Pazar 18:20
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Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu Elif Kiraz

İSTANBUL / ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Funda Akosman Erman’ın hazırlayıp sunduğu Sağlıklı Papatyaların bu haftaki konuğu, enerjist, yaşam koçu Elif Kiraz

İnsanların içsel yolculuğunu, rehberlik edebilmenin anlamını, vücudumuzdaki çakraları, önemini ve etkilerini, Anadolu’dan doğmuş bir çok deyimin literatürün zaten kodlarımızda hep var olduğunu, o yumuşacık ses tonu ile tatlı tatlı anlattı. Bu programı kaçırmayın belki de hayatınızda dönüm noktası olabilir. Sağlıklı Papatyalar her Pazartesi 11.30’da Business Channel Türk kanalında.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı PapatyalarElif KirazBusiness Channel
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