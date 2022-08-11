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Rektör Özkan: Sağlık turizmi, petrol benzeri getirisi olan sektör

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2022'nin ilk 6 ayında sağlık turizmi için gelen hasta sayısının geçen yılın tamamına yaklaştığını belirterek, "Bir hastadan, otel turistinden gelecek parayı kazanıyorsunuz. O yüzden şunu söylüyorum; sağlık turizmi Antalya için petrol. Bence petrol benzeri getirisi olan sektör. Sağlık turizmine daha çok eğilmemiz gerekiyor, şu anda gidişat çok iyi" dedi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:35
Rektör Özkan: Sağlık turizmi, petrol benzeri getirisi olan sektör

Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ'nün sağlık turizminde her geçen gün yükselen ivmeye sahip olduğunu söyledi. AÜ olarak sağlık turizminin öneminin farkında olduklarını ve bunu geliştirmeye yönelik projelere öncelik verdiklerini aktaran Prof. Dr. Özkan, dünyanın dört bir köşesinden gelen hastaların, tedavi amaçlı üniversitelerini seçtiğini belirtti.

SAĞLIK TURİZM GELİRLERİ YÜZDE 21 ARTTI

Hastalar için en güncel ve kaliteli hizmeti verdiklerini anlatan Prof. Dr. Özkan, en çok çocuk hematolojisi ve onkolojisi, tıbbi onkoloji, acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum, anesteziyoloji ve reanimasyon, deri ve zührevi hastalıkları, gastroenteroloji, genel cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, göz hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi branşlarının tercih edildiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, AÜ Hastanesi'nde 2022'nin ilk 6 ayında sağlık turizmi için gelen hasta sayısının geçen yılın tamamına yaklaştığını aktardı. Prof. Dr. Özkan, 2021'de sağlık hizmeti sunulan yabancı hasta sayısının 2020'ye oranla yüzde 142, 2019'a oranla ise yüzde 225 arttığını açıkladı.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlık turizminden elde edilen gelirin şimdiden geçen yılın verilerini aştığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, 2022'nin ilk 6 ayında sağlık turizm gelirinin geçen yıla göre yüzde 21 arttığını da belirtti.

'BİZİM İDDİAMIZ; EN KALİTELİ VE GÜNCEL TEDAVİYİ VERMEK'

Elde edilen gelirin yüzde 91'ini münferit (kendi başına), yüzde 9'unu firma ve aracılarla gelen sağlık turizmi hastalarının oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Cirolarımıza baktığımızda payın giderek arttığını mutlulukla görüyorum. En önemlisi verdiğiniz tedavinin kaliteli olmasıdır. Hiçbir zaman ucuz tedavi taraftarı olmadım. Eğer kaliteli tedavi veriyorsanız dünyanın her yerinden hasta gelebiliyor. Hiçbir şekilde parayı öncelikli görmüyoruz, çünkü sağlık en önde gelen şey. Eğer iyi işler ortaya çıkartıyor ve bunu da anlatabiliyorsanız, birçok ülkeden çok fazla hastanız oluyor. Bizim iddiamız; en kaliteli ve güncel tedaviyi vermek. Bunu iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Sağlık turizmi hastaları için planlamamız biraz daha farklı" dedi.

PETROL BENZERİ GETİRİSİ OLAN SEKTÖR

Hem bilimsel hem teknik hem de insan gücü olarak altyapılarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Birikim yıllar içerisinde oluyor. O birikimi her yerde bulamıyorsunuz. Akdeniz Üniversitesi bir marka. Bir hastadan otel turistinden gelecek parayı kazanıyorsunuz. O yüzden şunu söylüyorum; sağlık turizmi Antalya için petrol. Bence petrol benzeri getirisi olan sektör. Sağlık turizmine daha çok eğilmemiz gerekiyor, şu anda gidişat çok iyi. Sağlık turizminin ciroda payı bir hayli fazla" diye konuştu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlık turizmi için gelen yabancı hastaların ülke ve bölgelere göre dağılımında Rusya, Ukrayna ve Kazakistan başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin geldiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, İskandinav ülkeleri olmak üzere Avrupa Birliği'nden de gelen hasta sayısının geçen yıla oranla arttığına dikkat çekti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Özlenen ÖzkanSağlıkSağlık Turizmi
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