Rehberler Birliği Üyelerine Maraş Brifingi

ÖNCE VATAN / ÖZEL HABER

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, KKTC Turizm Bakanlığı ve KKTC Rehberler Birliğinin organizasyonu ile KKTC’de görev yapan rehberleri bilgilendirdi. Kapalı Maraş’la ilgili tarihi, sosyal ve kültürel bilgileri rehberlerle paylaşan Atun, Maraş’ın bilinmeyen tarihine ışık tuttu.

Rehberler, geçtiğimiz günlerde halka açılan Maraş’ı, Maraş’ın imarına katkı koyan bir mühendis olan Ata Atun’dan dinledi. KKTC Turizm Bakanlığının ve KKTC Rehberler Birliğinin organizasyonu ile gerçekleştirilen ziyarette 100 civarında rehber hazır bulundu. Mağusalı olan ve yıllarca Maraş’ta inşaat mühendisi olarak çeşitli otellerin yapımında, bazılarının da tasarımında yer alan olan Prof. Dr. Ata Atun tarafından katılımcılara detaylı bilgi verildi.

19. yüzyılın ortalarına kadar yerleşimin olmadığı Maraş bölgesinin, günümüz itibarı ile sadece üçte birinin kapalı olduğunu ifade eden Ata Atun, üçte ikisinin ise 1974 Mutlu Barış Harekatından hemen sonra, güney Kıbrıs’ta mahsur kalan Kıbrıslı Türkler ve Rumların 1963 yılında başlattıkları saldırılar sonrasında adadan göç etmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklerin iskan edilmeleri için iskana açıldığını belirtti. Ata Atun, kapalı Maraş tanımının tüm Maraş bölgesi için değil sadece yerleşime açılmamış üçte birlik bir kısmı için kullanılmakta olduğunu anımsattı.

Maraş bölgesinin tümümün “Abdullah Paşa Vakfı”, Lala Mustafa Paşa Vakfı” ve “Bilal Ağa Vakfı”na ait olduğunu belgelerle açıklayan Ata Atun, Doğu-Batı istikametinde uzanan Demokratia caddesi hakkında bilgi verdi.

Bilal Ağa Vakfı Mescidi’nin Kapalı Maraş bölgesinde yer alan tek İslam ibadet yeri olduğunu belirten Atun, minaresi bulunmayan mescit hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Demokratia Caddesinin ardından Kennedy Caddesinde yapılan bilgilendirme yürüyüşünde, Prof. Dr. Ata Atun, 1972 yılında statik hesaplarını yaptığı ve inşaatında kontrol mühendisliği görevini ifa ettiği, günümüzde konuk evi olarak kullanılan, eski ismi ile “Abbey Gate” adlı 10 katlı bina hakkında ve hemen karşısında deniz kenarında yer alan Dr. Marangoz’a ait ev ile ilgi açıklama yaptı.

Kennedy Caddesinin giriş kısmına yakın Dr. Hacı Gago’nun evi ve Kıbrıslı Rumların son Etnarh’ı Başpiskopos Makarios’un dini ayin yönettiği, modern çağın çizgilerini taşıyan Ayios Triada Kilisesi ve Dr. Fazıl Küçük stadyumunun karşısında yer alan “Kaptan’ın Evi” hakkında da bilgi veren Atun, 1974 öncesinde kapalı Maraş’ta yaşadığı ilginç hatıralarını katılımcılarla paylaştı.