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Polis merkezinde görev yapan polislerin mesai saatleri kısaltıldı 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti. Yeni mesailer 8 saat çalışarak 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi. 

Polis merkezinde görev yapan polislerin mesai saatleri kısaltıldı 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti. Yeni mesailer 8 saat çalışarak 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi. 

05 Eylül 2019 Perşembe 18:08
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Polis merkezinde görev yapan polislerin mesai saatleri kısaltıldı 

İSTANBUL, (DHA) 

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il genelinde bulunan 124 polis merkezinde çalışan polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi, moral, motivasyon ve verimliliği artırarak iş kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir projenin hayata geçirilmesi talimatı verdi.

Pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’nde bir süredir denenen ve başarılı bulunan uygulama ile polisler 8 saat çalışarak, 24 saat istirahat etme sisteminde çalışıldı. 15 Eylül itibariyle il genelinde 124 polis merkezinde görev yapan 5 bin 100 polis içinde uygulanması için talimat verildi. Polisler 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyorlardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisMerkezGörevMesaiSaatönce Vatan
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