Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kapadokya Alan Başkanlığı personel alacak
Kapadokya Alan Başkanlığı personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PKK/YPG’li teröristler Ayn El Arap'a rejim bayrağı astı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinin Türkiye tarafından görülen yüksek noktalarına teröristler,  Suriye rejimi bayrağı astı. 

17 Temmuz 2022 Pazar 11:40
PKK/YPG’li teröristler Ayn El Arap'a rejim bayrağı astı

Türkiye'nin terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'de başlayan panik devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde de teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.

Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün rejim bayrağı asıldı. Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi. Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ise teröristlerin bayrak oyunu yaptığı Ayn El Arap sınır hattında önlemlerini sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyePKKYPGAyn El ArapKobaniTerörörgütBayrakSuriye Bayrağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Demir: 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi
İsmail Demir: 'Şahin' fiziksel imha sistemi envantere girdi
Bakan Ersoy: Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti
Bakan Ersoy: Kurban Bayramı tatili Türkiye genelinde çok yoğun geçti
PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'lı İzzettin İnan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
'Ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler'
'Ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin benzer tehditlerle karşılaşmaması için tedbirleri aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin benzer tehditlerle karşılaşmaması için tedbirleri aldık
Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 2 milyon 509 bin yolcu ücretsiz taşındı
Bakan Karaismailoğlu: Bayramda 2 milyon 509 bin yolcu ücretsiz taşındı
Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Askeri Ceza Kanunu' açıklaması
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Askeri Ceza Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Askeri Ceza Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول