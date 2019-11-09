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PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

09 Kasım 2019 Cumartesi 13:46
9 Okunma
PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPKKYPGBarış Pınarı Harekatı
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