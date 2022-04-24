Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.472,50
ALTIN
915,67
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,93
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2...
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 48 şüpheliden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 Nisan 2022 Pazar 15:48
PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında 28 kişi tutuklandı

ANKARA, (DHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 48'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette gözaltında bulunduğu 12 günlük sürede, oluşturulan özel ekipler tarafından soruşturma kapsamında delillendirme çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda terörle mücadele uzmanlarınca, elde edilen dijital materyaller üzerinde dijital kazıma yöntemiyle çalışma yapıldı.

Bu çalışmalarda örgütsel doküman, listeler, dekontlar, fotoğraflar, videolar ve veriler geri getirilirken, bunlar üzerinde yapılan incelemelerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma içerikleri, terörist başı ve örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile şüphelilerin; etkisiz hale getirilen veya örgüt mensubu olmaları nedeniyle cezaevinde olanların ailelerine yapılan para transferlerine ilişkin dokümanlar, dekontlar ve faturalar tespit edildi. Ankara TEM Şube Müdürlüğünde şüphelilerin birbirleriyle çelişkili beyanlar verdikleri, örgütsel para trafiklerine ilişkin tespitlere rağmen buna ilişkin sorulara 'hatırlayamıyorum' gibi cevaplar verdikleri belirtildi.

Şüphelilerin HTS ve teknik analizler ile tespit edilen örgütsel buluşmalarına ilişkin sorulara da aynı şekilde cevap verdiği, bir kısmının ise susma hakkını kullandığı, Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün sözde eğitimine katıldığı fotoğrafı sorulan şüphelinin susma hakkını kullandığı belirtildi.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. 98 klasör evrakla birlikte adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Aralarında HDP Eski İstanbul Eş Başkanı Erdal Avcı, Eski Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Fecri Tayfur, Eski Mersin/Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk, Eski Mersin/Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Ülfiye Özcan, HDP eski İl Yöneticisi Zana Döner’in de aralarında bulunduğu 28 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKSoruşturmasındaEkonomik Alan YapılanmasıTutuklandıHDPliönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'ta 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi
Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme
Bakan Varank'tan mağarada üretilen Divle obruk peynirine inceleme
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
Pandemide 42 hemşire hayatını kaybetti
BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara’ya geliyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara’ya geliyor
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
Japon Uzay Ajansı'ndan TUG'a 'Onur Ödülü'
Japon Uzay Ajansı'ndan TUG'a 'Onur Ödülü'
THY'den köy çocuklarına "23 Nisan" sürprizi
THY'den köy çocuklarına "23 Nisan" sürprizi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma