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PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), PKK- HPG Mahmur, Kerkük, Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan, Musul'daki Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirildi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:12
PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, 2021 yılında PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan'ın, Mahmur Kampı'nda Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığını belirledi. Gelen bilgilerin değerlendirmesi sonucu, MİT tarafından Mehmet Erdoğan'ı odağına alan bir operasyon planlandı. Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs 2022'de Mahmur'da MİT elemanlarının da yer aldığı operasyonla etkisiz hale getirildi. 

SİLAHLI, BOMBALI EYLEMLERİ YÖNETTİ

Mehmet Erdoğan, Türkiye'ye yönelik PKK bünyesinde silahlı, bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet gösterdi. Uzun yıllar PKK medya savunma alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Erdoğan, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran Makü Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi. Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçlarından aranıyordu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKK HPGTerörörgütAhmet RubarMehmet ErdoğanMahmurKerkükSüleymaniyeOperasyon
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