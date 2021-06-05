Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Başbakanlık Ofisi’nden dünyaya “Pekin Kış Olimpiyatları yasaklanmalı” çağrısı yapıldı.

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Başbakanlık Ofisi‘nden yapılan açıklamada, “Etnik soykırım ile suçlanan Çin Halk Cumhuriyeti, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın yapılması yasaklanarak cezalandırılmalıdır.” denildi.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanlık Ofisi’nden Maynur KASGHARİ - Erkin SABİT – Yar Mehmet BUĞRA – F.A. - Turgunjan ABDULEHET – İ.A. - Yusuf YUSUFOĞLU – Mehmet DÖNMEZ – Nurmehmet UYGUROĞLU – RAVŞANGÜL TURSUN – ŞİRZAT FEDEKAR – Kemal HACI – Gül ÖZSOY – Tahir VATANOĞLU – Roza KURBAN – Veysel DEMİR – Mihirgül MUHAMMET – Gülgina İDRİS – Aynur SAKA – Aygül EMİN - Bestami ERDEM –Abdullah TURSUN – Y.F. – Zülfikar – A. G. Fahrettin–– Nisa LOKMAN – Engin ÖNKİBAR – Abdulaziz ERENLER – İ.CENGİZ - Siyah KOMUTAN – Gayret - Nejmeddin tarafındanortak imzalanan açıklamada şöyle denildi.

“04-20 Şubat 2022 tarihlerinde 90 ülkenin katılımı ile Pekin’de düzenlenmesi kararlaştırılan 2022 Kış Olimpiyatları Pekin yerine olimpiyatlara talip olan Kazakistan’ın eski başkenti Alma-Atı şehrinde düzenlenmelidir.

Amerika, Kanada, Hollanda tarafından “etnik soykırım” yapmakla suçlanan Pekin Hükümeti’nin resmi adıyla Olympic Winter Games olarak bilinen 2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olması insani açıdan uygun değildir. Onlarca ülke tarafından insanlık suçu işlediği iddia edilen bir ülkede eğlenceye dayalı bir etkinliğe izin verilmesi spor ahlakı açısından da doğru değildir.

Pekin yönetimi; 180’den fazla insan hakları örgütünün -Çin’in insan haklarını ihlallerini protesto etmek için Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi çağrısını dikkate almalıdır.

Pekin yönetimi, eğer huzurlu şekilde kış olimpiyatlarını düzenlemek istiyorsa;

Doğu Türkistan bölgesinde yoğunlaşan insan hakları ihlallerine son vermeli,

Sözde eğitim merkezi adı verilen ceza ve toplama kamplarını kapatmalı,

Diasporadaki Uygurların (Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatarların) yakınları ile iletişim kurmasına ve görüşmelerine izin vermeli.

Dini inançlara ve milli ritüellere getirilen yasak ve kısıtlamalar kaldırılmalı,

Yargısız infazlara, ırk ayrımcılığına son vermeli, etnik haklara saygı göstermeli

2021 yılı Eylül ayına kadar Doğu Türkistan bölgesinde arzu edilen normalleşme ve insanca yaşam ortamı sağ-lan-ma-dı-ğı takdirde, ülkeleri Kış Olimpiyatları’nı boykot etmeye veya etkinliğin Pekin’de düzenlenme kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Gerekirse bu etkinliğin Olimpiyatlara talip olan Kazakistan’ın eski başkenti Almaatı’da düzenlenmesi için Olimpiyat Komitesi’ni karar almaya çağırıyoruz.”