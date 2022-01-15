Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,072.93
ALTIN
789.97
DOLAR
13.52
STERLİN
18.58
EURO
15.48
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 16:10
5 Okunma
PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda, bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerin tüm hükümlerinin uygulamadan kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Ayrıca belirtilen esaslar doğrultusunda 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPcrTestKoronavirüsAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY iç hatlarda PCR test zorunluluğunu kaldırdı
THY iç hatlarda PCR test zorunluluğunu kaldırdı
Basın İlan Kurumu’nun “Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabı tanıtıldı
Basın İlan Kurumu’nun “Hatay Devleti Resmi Gazetesi" kitabı tanıtıldı
Türk savunma sanayi Amerika’da boy gösterecek
Türk savunma sanayi Amerika’da boy gösterecek
Sarıkamış Şehitleri anıldı
Sarıkamış Şehitleri anıldı
Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda anıldı
Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda anıldı
81 ilde ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’: 31 gözaltı
81 ilde ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’: 31 gözaltı
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Kardeşlik böyle günlerde belli olur
Kardeşlik böyle günlerde belli olur
Kimlikte yeni dönem başlıyor
Kimlikte yeni dönem başlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma