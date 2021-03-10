Pazar yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi'ne olan Dereağzı Mahallesi, 7001 Sokak üzerine yaz aylarında (Haziran – Eylül) kurulacak olan Pazar yerinde 3 er metrelik 20 adet Üretici, 6 şar metrelik 40 adet Tekstil-Züccaciye ve 50 adet Gıda (Sebze-Meyve) satış tezgâhlarının tahsisi kura çekim işlemi ile yapılacak.

Başvurular, ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Kiralama ihalesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz