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Paket servise ilgi azaldı, motosikletli kurye sayısı düştü

KORONAVİRÜS vakalarının tekrar artış göstermesiyle paket servis veya 'gel-al' uygulamalarına geçen çoğu iş yeri, son günlerde işlerinin düştüğü gerekçesiyle motosikletli kurye sayısını azalttı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:17
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Paket servise ilgi azaldı, motosikletli kurye sayısı düştü

Koronavirüs vakalarının tekrar artış göstermesiyle birlikte kısıtlamalar yeniden hayatımıza girdi. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, içkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, sadece paket servis veya 'gel-al' benzeri uygulamalarla müşterilerin oturmasına müsade etmeden hizmet veriyor. Samsun’da da tedbirler kapsamında paket servis uygulamasına geçen işletmelerin, işleri azaldı. Yasakların uygulanmaya başlandığı ilk günlerde sipariş yoğunluğu olduğunu ifade eden işletme sahipleri, özellikle son günlerde paket servis için talebin ciddi anlamda azaldığını, bu nedenle kurye sayısını düşürdüklerini belirtti.

‘KURYE SAYIMIZI DÜŞÜRDÜK’

Tüm kurallara uyduklarını belirten işletme sahibi Mustafa Özgür, “Son getirilen tedbirlerle paket servis yoğunluğu azaldı. Vatandaşlarımız tedirgin ve vaka sayıları da ciddi anlamda arttı. Bizler de, ‘önemli olan sağlık’ diyerek elimizden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğiz. Kazancımızın giderleri karşılamadığı durumlarda çalışanlarımızı dönüşümlü olarak çalıştırıyoruz. Kurye sayımız 5’ti, artık 3’e düştü. Vatandaşlardan işleri olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Kurallara uyarak hastalığı hep beraber yeneceğiz” dedi. 

'ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ AMA BİZ DE KORKUYORUZ'

Hafta sonları siparişlerde azalma olduğunu belirten motosikletli kurye Aytaç Kaçan, “Hafta içi ev ve iş yerlerine paket hizmeti veriyoruz ama hafta sonları işlerde azalma oluyor. İnsanların yemek yediği saatler belli olduğu için öğle ve akşam servisi yoğunluk oluyor ama o saatler dışında durgunluk var. İşletmemizde iş olacak ki bizler de para kazanıp,  çocuklarımıza bakabilelim. Sipariş veren müşterilerin de kurallara uyması gerekiyor. Hasta olan vatandaşlarımız, kapıyı açtıkları an bizim gibi sosyal mesafeyi korumalılar. Biz hep maskeli şekilde evlere gidiyoruz ama kapıyı açan müşterinin de yüzünde maske olması gerekiyor. Siparişimizi kurallara uygun şekilde vererek, bir an önce teslimatı bitirmek istiyoruz. Çalışmak zorundayız ama bizler de hastalıktan korkuyoruz. Herkes kurallara uyarsa bu süreci atlatırız başka şekilde atlatılacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Paket ServisKURYEMotosiklet
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