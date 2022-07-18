Pakdil, çayır tırtılının zarar verdiği ayçiçeği tarlalarını inceledi

Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ‘çayır tırtılı’ istilası üzerine devreye girerek, tırtılların görüldüğü bölgelerde havadan dronla ilaçlama çalışmasına destek verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tekirdağ’da çayır tırtılının zarar verdiği ayçiçeği ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Aziz Yıldırım’dan tırtıl konusunda bilgi alan Pakdil, daha sonra tırtılın etkili olduğu kırsal Bıyıkali Mahallesi’nde bir tarlayı yerinde inceledi.

‘TAM SONUCU GÖRMEK İÇİN BİR KAÇ GÜNE İHTİYACIMIZ VAR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, tırtılla mücadelenin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Tamamında kontrol altına alındı, demek mümkün değil maalesef. Ama bizim arkadaşlarımız sürekli sahada yeni alanları da geziyorlar, herhangi bir yeni alan olursa oradaki ilaçlama çalışmaları da elbette yapılacak. Ama birkaç gün daha ihtiyacımız var tam sonucu görmek için. Yani illere göre değişiyor. Mesela Tekirdağ’da 70 bin dönüm az ya da çok 70 bin dönüm ve bunun da büyük bir kısmı ilaçlandı. Yeni bir yayılma gibi bir durum söz konusu mu? Onu da takip ediyoruz. Takip etmek durumundayız. Dediğim gibi bu çalışma sadece bu seneye yönelik bir çalışma değil. Önümüzdeki yıla daha az bir popülasyonla, bu da çünkü doğanın bir parçası onu da bir kabul edelim. Bu sene popülasyonda bir patlama oldu, fark ettik ondan sonra çiftçilerimizle beraber mücadelesini yapıyoruz. Ne için? Hepimizin gıdasını temin etmek için. Böyle bir çaba içerisinde sağ olsun çiftçilerimiz büyük çaba içerisindeler teşekkür ediyorum onlara. Ne için yapıyorlar, bu hasadı yapacaklar ki bizim soframıza yağ olarak gelsin bu ürün. Bir iki gün içerisinde tabloyu net görürüz. Çünkü yeni tespitler olabiliyor, küçük alanlar olabiliyor. Yani tam bitti diyemiyoruz şu anda.”

‘GEÇEN SENEDEN DAHA FAZLA ÜRÜN REKOLTEMİZ OLACAK’

Bakan Yardımcısı Pakdil, ayçiçeğinde tırtılın verdiği zararda rekolte kaybını tahmin etmenin henüz erken olduğunu ifade ederek, ‘’Rekolte kaybını tahmin etmek için henüz erken ama ürüne ne kadar zarar verdi, diye soruyorsanız onu biraz daha beklemek lazım. Ama geçen sene ile bu seneyi mukayese edecek olursak ülke sathında ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz. Yani bu yaşanan tırtıl olayına rağmen bir düşme beklemiyoruz, bilakis bir miktar geçen seneden daha fazla ürün rekoltemiz olacak tahminlerimiz o doğrultuda” dedi.

TEKİRDAĞ’DA ETKİLENEN ALAN YÜZDE 4’

Tablonun çok ürkütücü gözükmediğini belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil; ‘’Tekirdağ’da 70 bin dönümde değişik derecelerde etkilenme var, 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Bu da Tekirdağ’da ki 1,6 milyon alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görsek ki öyle değil. İlaçlama başarılı oluyor, sonuç alınıyor etkilenme farklı derecelerde, yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok, çok şükür” dedi.