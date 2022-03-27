Özbekistan Başkonsolosluğu etkinlik

İSTANBUL (DHA)

Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı nedeniyle, 'Türk Dünyası Bahar Festivali' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Azamhocaev, "Bu programın asıl amacı, sizinle beraber Nevruz'u kutlamak, kültürümüzü paylaşmaktır" dedi.

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde düzenlenen "Türk Dünyası Bahar Festivali" etkinliğine, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Azamhocaev, Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murat Saitzoda, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Murat Geldi Seyit Mammedov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş katıldı. Özbekistan uyruklu vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Özbekistan ve Türkiye ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Özbekistanlı müzisyenler geleneksel kıyafetleriyle konser verdi.

"AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ PAYLAŞMAK"

Organizasyona katkı veren herkese teşekkür eden Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Azamhocaev, "İyi ki varsınız. Bu programın asıl amacı sizinle beraber Nevruz'u kutlamak, kültürümüzü paylaşmaktır. Gelecek sene de bu bayramı birlikte kutlamayı umuyorum" dedi.