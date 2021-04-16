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Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

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16 Nisan 2021 Cuma 17:19
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Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alishar Agzamhocayev ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in imza attıkları protokol ile Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ve EkoAvrasya, Türkiye ve Özbekistan’ın şuan yürürlükte olan yasal mevzuatlarına uygun olarak, iki taraflı ilişkilerini geliştirmek ve öncelikli olarak ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği sürecine katkı sunmak üzere, ortak hareket etme kararı aldılar.

İmza töreninde yapmış olduğu açıklamada, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alishar Agzamhocayev, ’’Stratejik ortaklarla dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinde Özbekistan için Türkiye önem arz eden ülkelerdendir. İki ülke arasındaki mesafe her ne kadar uzak olursa olsun gönül coğrafyamız bir ve gerektiğinde birbirimize uzanacak el her daim yan yanadır. Tarihimizden aldığımız güç, kardeşliğimize de güç katmaktadır. Bugün imzalamış olduğumuz bu işbirliği protokolü ile de daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz’’ dedi. 

Özbekistan ile alakalı yapmış oldukları çalışmalarla Türkiye’de önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, ”Türkiye ile Özbekistan arasında ekonomik ve sosyal sahalarda işbirliği süreci mükemmel bir şekilde devam etmektedir. EkoAvrasya olarak bu sürece bir sivil toplum inisiyatifi olarak katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde ortaklaşa gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile bu sürece daha da büyük katkılar sağlayacağız. İmzalamış olduğumuz işbirliği protokolünün, Türkiye’ye ve Özbekistan’a uğurlar getirmesini arzu ediyor, iki kardeş ülkenin ittifakının güçlü, stratejik ortaklığının da ebedi olmasını diliyoruz’’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
EkoavrasyaÖzbekistan Ankara Büyükelçiliği
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