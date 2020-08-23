Özartaş Avize’nin yeni projesi

HABER: AYŞENUR MAMA

1959 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk aydınlatma ve avize üreticilerinden olan Özartaş Avize, Katar’daki Emir Sarayı için tasarlayıp ürettiği kristal avizeyle yine gurur verici bir projeye imza atıyor. Özartaş Avize yetkilileri projeyle ilgili şunları söyledi:

Dünyada üretilmiş özel tasarım avizeler arasına giren, 1852 yılında Dolmabahçe Sarayı muayede salonu için Bezm-i Alem Valide Sultan’ın özen ve titizlikle üstünde durduğu, İngiliz avize üreticisi ve tasarımcısı Huncook Rixson tarafından üretilmiş, 664 mumluktan oluşan, ağırlığı 4.5 ton olan mükemmel tasarımlı kristal avizenin aynısını Özartaş Avize, 1 buçuk ay gibi kısa bir surede 10 adet kalifiye avize ustasının emekleriyle üreterek emirin sarayına asmışlardır. Özartaş Avize, projenin haklı gururunu ekibiyle birlikte yaşamaktadır.