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Örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:34
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Örgütün kirli yüzünü anlattı

ANKARA, (DHA) 

PKK'dan kaçan ve teslim olan 'Garan' kod adlı terörist, bölücü terör örgütü içindeki kadınların birçoğunun zorla tutulduğunu, cinsel saldırı ve tecavüzlerin sıklıkla yaşandığını, kadınların susturulduğunu ya da infaz edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütünden kaçan ve teslim olan 'Garan' kod adlı terörist, ifadesinde, örgüt içindeki kadınların birçoğunun zorla tutulduğunu ve kötü şartlarda yaşadıklarını söyledi. Terörist, örgütün sözde yöneticilerinden kırmızı bülten ile aranan Cemil Bayık'ın kışkırtıcı ve provoke edici söylemlerinin yanı sıra özellikle kadınlara sağlanan özgürlükten bahsetmesine rağmen, kadınlara ruhsal ve fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Terörist, Cemil Bayık'ın çok sayıda kadına cinsel istismarda bulunduğunun çevresindeki herkes tarafından bilindiğini, örgüt içinde bu tarz cinsel saldırıların ve tecavüzlerin sıklıkla yaşandığını, eğer işin içinde yönetici ya da liderler var ise olayın örtbas edildiğini, kadınların ise susturulduğunu ya da infaz edildiğini ifade etti. 

HAMİLE TERÖRİST İNFAZ EDİLDİ

Teslim olan terörist ifadesinde ayrıca, sözde elebaşı Cemil Bayık'ın hamile bıraktığı Suriyeli bir kadın teröristi kamptan uzaklaştırdığını, 6 aylık hamile kadının kaçmaya çalışması üzerine infaz edildiğini, bunun gibi olayların örgüt içerisinde sıklıkla meydana geldiğini bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TeröristPKKKadın Terörist
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