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Ordu'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

ORDU'da ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı. İzleyiciler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:45
Ordu'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri’nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin, Ordu Sahili'nde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yapacağı gösterinin provası izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşunu izleyenler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK, 29 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da Ordu Sahili üzerinde uçuş gerçekleştirecek.

Gösteri uçuşunu izleyen Suat Yılmaz, "Ordu semalarında SOLOTÜRK’ün yapmış olduğu gösteri uçuşu, çok ilgi çekici. Allah muzaffer eylesin. Göklerdeki gururumuz. Çok da güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Neyize Gül Uygun da, "Damadım, oğlum, kızım ve torunumla birlikte gösteriyi izlemeye geldik. Gösteri hoşumuza gitti. Ben ilk defa izledim gösteriyi. Çok güzeldi” diye konuştu.

Rahim Şahin de gösteriyi güzel bulduğunu belirterek, "Çok gurur duydum. Ben Fransa’da yaşıyorum. Buraya özellikle gezmeye geldik. Bu gösteriyi izlemek de bize nasip oldu. Tüylerimiz diken diken oldu. Vatanımıza, milletimize, askerimize Allah kaza bela vermesin. Bayrağımız hiçbir zaman inmesin” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava KuvvetleriOrduSolotürkTEKNOFESTHavacılıkUzayFestival
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