Operasyonlar peş peşe geldi!

(DHA)

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltı kararları verildi. TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)

ANKARA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 82 GÖZALTI KARARI

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan tamamı aktif görevde olan muvazzaf 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki şüphelilerden 6'sının aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. ANKARA, (DHA)

ANKARA'DA 'BYLOCK' OPERASYONU

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 46 kişiden 39'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 39'u gözaltına alındı. Diğer 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. ANKARA, (DHA)