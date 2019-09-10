Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101213
ALTIN
278.121
DOLAR
5.7794
STERLİN
7.1421
EURO
6.3811
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Son Dakika
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Operasyonlar peş peşe geldi!

Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Operasyonlar peş peşe geldi!

Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

10 Eylül 2019 Salı 16:09
10 Okunma
Operasyonlar peş peşe geldi!

(DHA)

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltı kararları verildi. TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)       

ANKARA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 82 GÖZALTI KARARI

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan tamamı aktif görevde olan muvazzaf 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki şüphelilerden 6'sının aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. ANKARA, (DHA)

ANKARA'DA 'BYLOCK' OPERASYONU

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 46 kişiden 39'u gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 39'u gözaltına alındı. Diğer 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. ANKARA, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fetö/PDYOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı
Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'li askeri heyet, Genelkurmay'ı ziyaret edecek
ABD'li askeri heyet, Genelkurmay'ı ziyaret edecek
Mardin'deki çatışmada yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu
Mardin'deki çatışmada yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu
Çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı
Çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı
Diyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı
Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak
Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak
Dünyanın en etkili silahı
Dünyanın en etkili silahı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans