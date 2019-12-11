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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

Adana merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Biri doktor, 16 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Öte yandan İzmir merkezli iki ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

Adana merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Biri doktor, 16 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Öte yandan İzmir merkezli iki ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:12
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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltında

ADANA-İZMİR, (DHA)

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu, 'ByLock' kullandığı öne sürülen ve haklarında ifade ile teşhis kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana, Antalya ve Ankara'da şafak operasyonu düzenlendi. Biri doktor, 16 şüphelinin evinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

İZMİR VE İSTANBUL FETÖ OPERASYONU

İzmir merkezli iki ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınların sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonGözaltıAdanaİzmirFETÖPdyönce Vatan
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